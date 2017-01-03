كسب رضا العملاء وتلبية متطلباتهم يسرّع وتيرة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشفت ورشة عمل نظّمها مكتب إرنست ويونغ EY في جدة مؤخرا، لمناقشة حلول”EY Growth Solutions” التي تركز على العملاء، بمشاركة 13 شركة متوسطة الحجم، أن إدراك أهمية كسب رضا وولاء العملاء وإيلاء متطلباتهم وتطلعاتهم أهمية متزايدة خاصة للشركات متوسطة الحجم، يسهم في تسريع وتيرة نموها.

وهدفت الورشة الأولى من نوعها، والتي حضرها نخبة من أصحاب القرار الرئيسيين في تلك الشركات إلى تعزيز الطموح المشترك لدى هذه الشركات لتحقيق النمو خلال المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات، من خلال فهم المزايا التنافسية التي يمكن تحقيقها من خلال تلبية متطلبات العملاء ومنحها أولوية خاصة ضمن نموذج عمل الشركة، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومع برنامج التحول الوطني 2020.

وفي هذا السياق، قال أحمد رضا، الشريك المسؤول عن مكتب EY في جدة:“بالتماشي مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، فقد بدأنا نشهد تركيزاً أكبر على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إنشاء هيئة عامة تتمثل مهمتها في تعزيز الفرص المتاحة أمام هذه الشركات وتذليل العقبات التي قد تعيق نموها. وانطلاقاً من رؤية المملكة هذه قمنا في مكتب EY بإيلاء أهمية خاصة للشركات متوسطة الحجم، والتي تعتبر من القطاعات سريعة النمو في السوق، وعنصراً أساسياً للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في المملكة.”

وأضاف رضا: “ويتوجب على أصحاب القرار في هذه الشركات إدراك أهمية كسب رضا وولاء العملاء. وقد أتاحت ورشة العمل لخبراء EY في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مناقشة كيفية تقديم تجربة عملاء متميزة من خلال EY Growth Solutions، كما ناقشت الورشة تأثير التغييرات الأخيرة في السوق والفرص التي تمخضت عنها”.

هذا وأدارت الجلسة رناتا ليوزي، مسؤولة علاقات العملاء لخدمات “EY Growth Solutions”، والتي تحدثت عن تجربة العملاء، وخاصة حول “كيفية وضع العملاء في جوهر كافة أعمال الشركة”، و”كيفية تقديم تجربة عملاء مختلفة وفريدة”، فضلاً عن عرض مقدمة عن EY Growth Solutions. وبدورها قدمت بدور الرشودي، مديرة الاستشارات الاستراتيجية في EY لمحة عن برنامج EY Growth Navigator’‘ للمشاركين في ورشة العمل.

وجدير بالذكر أن “EY Growth Solutions” متوفرة على منصة رقمية، حيث يمكن للشركات اختيار الحلول المبتكرة مباشرة وفقاً لاحتياجات أعمالها. وتستفيد هذه الحلول المصممة حسب الطلب من الملكية الفكرية العالمية لشركة EY، وشبكة تحالفات الشركة مع مؤسسات وشركات عالمية في قطاعات التكنولوجيا، إلى جانب الدراية المعرفية الرقمية المبنية على بحوث معمقة ودراسات واسعة النطاق، اختبرت مسارات نمو مئات الشركات في جميع أنحاء العالم، بدءاً من شركات متناهية الصغر، وصولاً إلى شركات رائدة، فضلاً عن محادثات مستفيضة مع كبار رجال الأعمال.