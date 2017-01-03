تناول الجبن والزبد والقشدة يحميك من أمراض القلب

توصلت دراسة إلى أن الأطعمة الغنية بالدهون مثل الجبن والزبد والقشدة، والتي طالما كان يتم الربط بينها وبين الإصابة بأمراض القلب، ربما تكون في الواقع مفيدة للصحة.

ووفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية التي نشرت الدراسة التي قام بها باحثون من جامعة بيرجن في النرويج، يمكننا أن نستمد الطاقة اللازمة لأجسامنا في نظامنا الغذائي من الكربوهيدرات أو الدهون المشبعة، فالأمر لا يختلف كثيرا.

كما أوضحت أن تناول مزيد من الأطعمة الغنية بالدهون بصورة طبيعية، إلى جانب الحد من استهلاك الكربوهيدرات لا يسبب بأي زيادة ملحوظة في الكوليسترول الضار.

سيمون دانكل، قائد فريق البحث، قال إن الجسم البشري يمكن أن يؤدي وظائفه بشكل جيد تماما إذا أخذ الدهون كمصدر أساسي لطاقته.

وأضاف أن هناك بعض الأشخاص يقولون إنه لن يمكن خسارة الوزن بتناول الدهون المشبعة، لكن في هذا السياق نجد استجابة إيجابية جدا من عملية الأيض، ولفت إلى أنه يمكننا الاعتماد على الكربوهيدرات أو الدهون في نظامنا الغذائي.