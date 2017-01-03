 ارتفاع عوائد الاستثمارات السعودية في الخارج 6 % | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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ارتفاع عوائد الاستثمارات السعودية في الخارج 6 %

ارتفاع عوائد الاستثمارات السعودية في الخارج 6 %
المناطق - الرياض

ارتفع عائد الاستثمارات السعودية في الخارج خلال الربع الثالث من العام الماضي 6 في المائة، إذ بلغ 25.3 مليار ريال مقارنة بـ 23.8 مليار ريال في الربع الثاني من العام نفسه، في حين بلغت نسبة العائد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 1.84 في المائة؛ أي ما يعادل نحو 66.6 مليار ريال.

ووفقا لتحليل نشرته “الاقتصادية”، فإن قيمة استثمارات السعودية المستثمرة خارجيا تبلغ بنهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 3.6 تريليون ريال، مقارنة بـ 3.8 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2015.

وتتوزع هذه القيمة على أربعة أنواع من الاستثمارات، شكلت النسبة الأكبر منها “الأصول الاحتياطية”، حيث بلغت نسبة قيمتها من إجمالي “أصول السعودية” نحو 58 في المائة، بنهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 بقيمة بلغت 2.1 تريليون ريال، مقارنة بـ 64 في المائة بقيمة بلغت نحو 2.4 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2015.

جاء ثانيا “استثمارات الحافظة”، حيث شكلت نحو 21 في المائة من إجمالي “استثمارات السعودية”، بقيمة بلغت نحو 734.5 مليار ريال، تلتها “الاستثمارات الأخرى”، حيث شكلت نحو 13 في المائة من إجمالي “استثمارات السعودية”، بقيمة بلغت 458.8 مليار ريال.

وجاء رابعا “الاستثمار المباشر في الخارج”، حيث شكلت قيمته نحو 8.4 في المائة بقيمة بلغت نحو 298.7 مليار ريال.

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