ملاحقة المسيئين لضحايا اسطنبول على مواقع التواصل

تلاحق السلطات الأردنية كل من أساء على مواقع التواصل الاجتماعي للضحايا الأردنيين الذين قتلوا في هجوم اسطنبول ليلة رأس السنة.

وأكد مصدر أمني مسؤول في مديرية الأمن العام أن وحدات وأقسام مكافحة الجريمة الإلكترونية في المديرية باشرت التحقيق وتتبع عدد من الحسابات عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص ارتكبوا مخالفات قانونية من خلال إساءتهم للضحايا الأردنيين الذين سقطوا جراء الاعتداء الإرهابي الذي وقع مؤخرا في اسطنبول.

وقال المصدر إن إجراءات التحقيق في تلك الحسابات ستستمر لحين تحديد هوية أصحابها وضبطهم وإحالتهم للقضاء وفقا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات لما نشروه من إساءات وتهكم على الضحايا وذويهم إضافة إلى ما حملته تلك المنشورات من بث لخطاب الكراهية والتفرقة بين أبناء المجتمع الأردني.

ونوه المصدر أنه لن يتم التهاون مع مرتكبي مثل تلك التصرفات الخارجة عن عادات وأعراف المجتمع الأردني، داعياً مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للتفكير جيدا قبل نشر أو إعادة نشر كل ما يخالف القانون أو يسيء للأخلاق الأردنية الأصيلة.