حماية المعلومات الإلكترونية بجامعة الطائف

أقامت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الطائف ممثلة بنادي الموهبة دورة بعنوان حماية المعلومات الإلكترونية قدمها أ.أحمد الحصيني، وتأتي هذه الدورة ضمن برامج النادي لهذا العام والذي تهدف لتنمية مهارات الطلاب .

وبدأت الدورة بكلمة ترحيبية من مشرفي الدورة ثم تحدث المدرب عن محتوى البرنامج التدريبي وماسيقدم خلال الدورة وبين أهمية حماية المعلومات الإلكترونية وعدم التهاون بإفشائها .

وتحدّث الحصيني عن النسخ الإحتياطي ومدى أهميته وكيفية اختيار كلمة السر الأفضل والخطأ الشائع بين المستخدمين وهو اختيار كلمة سر موحدة لجميع الحسابات .

كما تكلم المدرب عن الإختراق وكيفية الحماية منه وسبل التعامل مع المخترق المبتز ومنها تجاهله وتبليغ الجهات المختصة وأوضح كيفية ايجاد الأجهزة في حال فقدانها وعن حماية حسابات الكلاود.

وفي ختام الدورة قدم المدرب بعض النصائح المهمة بالنسبة لمستخدمي الانترنت بما يخص حماية حساباتهم.