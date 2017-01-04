بلدية الخرج تصادر كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية

صادرت إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة الخرج والمتمثلة في الرقابة العامة ، كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وكذلك لسوء التخزين والتي يتم حفظها بطريقة غير صحية.

بدورها البلدية قامت بطبيق الانظمة والإشتراطات البلدية على المحلات المخالفة. ويأتي ذلك ضمن الجولات المكثفة التي تقوم بها إدارة الرقابة بالبلدية على المحلات والمراكز التجارية والمطاعم .