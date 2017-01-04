 بلدية الخرج تصادر كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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بلدية الخرج تصادر كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية

بلدية الخرج تصادر كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية
المناطق -اشرف العصيمي

صادرت إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة الخرج والمتمثلة في الرقابة العامة ، كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وكذلك لسوء التخزين والتي يتم حفظها بطريقة غير صحية.
بدورها البلدية قامت بطبيق الانظمة والإشتراطات البلدية على المحلات المخالفة. ويأتي ذلك ضمن الجولات المكثفة التي تقوم بها إدارة الرقابة بالبلدية على المحلات والمراكز التجارية والمطاعم .

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