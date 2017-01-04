 انفراج يظفر بكأس الغرفة التجارية بفروسية الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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انفراج يظفر بكأس الغرفة التجارية بفروسية الجوف

انفراج يظفر بكأس الغرفة التجارية بفروسية الجوف
الجوف : محمد الحسن

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، انطلقت ثاني سباقات الموسم لهذا العام 1438هـ وذلك بدعم من مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالجوف وبحضور نائب رئيس مجلس الادارة الاستاذ زياد بن قاسم الزيدان، وسط حضور كبير من محبي رياضة الفروسية الأصيلة.
وأعلن رئيس لجنة السباق والتحكيم المكلف الأستاذ عاطف بن متعب العناد النتائج النهائية للأشواط الثلاثة وكانت على النحو التالي :
وجاء
الشوط الاول لمسافة 1600م، ظفر بالمركز الاول الجواد برق السماء  للمالك راشد فضيل الراشد المدرب فراس الصالح والخيال حمود الشمري وجاء بالمركز الأول للشوط الثاني الجواد دكتور فرنك للمالك جمال الرغيان والمدرب فهد البلعاسي والخيال صقر خلف .
وجاء الشوط الثالث والرئيسي كأس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجوف الجواد إنفراج للمالك أبناء سليم الروضان المدرب سعود الروضان والخيال البراء المحيميد .
عقب ذلك قام نائب مجلس الادارة  الاستاذ زياد الزيدان بتسليم الكأس والجوائز للفائزين متمنياً لهم التوفيق والسداد للجميع .
واشاد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجوف بالجهود المبذولة والتنظيم المبهر ، رافعاً أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف على رعايته الكريمة ودعمه المستمر لرياضة الفروسية، وأثنى على جهود رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية وكيل إمارة منطقة الجوف الأستاذ احمد بن عبد الله آل الشيخ, لتطوير رياضة الفروسية وتأصيلها بنفوس الأجيال معبراً بسعادة غامرة عن ما شاهدهُ من حسن التنظيم بميدان الفروسية بالجوف متمنيا لممثلي المنطقة التوفيق بمشاركة مشرفه .

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