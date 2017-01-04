 تركي الفيصل يشيد بالمواقع الأثرية والسياحية بالجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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تركي الفيصل يشيد بالمواقع الأثرية والسياحية بالجوف

تركي الفيصل يشيد بالمواقع الأثرية والسياحية بالجوف
الجوف : محمد الحسن

قال صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز لقد استمتعت كثيراً في خلال زيارتي لمنطقة الجوف وشدني ما تكتنزه المنطقة من معالم ومواقع تاريخية وأثرية ذات قيمة عالية ودلالة على التاريخ العريق لهذه المنطقة العزية على قلوبنا ، منوهاً في الموقع الاستراتيجي لبحيرة دومة الجندل واستثمارها في الأنشطة التي أقيمت عليها ومنها بطولة الخليج للسباقات البحرية .
وأعرب عن سروره بلقاء أبناء المنطقة الذين التقاهم خلال الزيارة التي قام بها للمنطقة والوفد المرافق لسموه .
وقد شملت زيارته المواقع الأثرية في مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل والتي ختمها في استراحة بمقهى تعاليل الواقع في المنطقة الأثرية بمدينة سكاكا .
رافق سموه في الجولة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن تركي الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن عبد المحسن ووكيل الإمارة الأستاذ أحمد بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ومدير العلاقات العامة والإعلام الأستاذ أحمد بن إبراهيم القايد .

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