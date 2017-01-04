انطلاق مهرجان نجران الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي غداً

يرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران يوم غد الخميس بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات افتتاح مهرجان نجران الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي حيث يقام المهرجان سنويا ، ويهدف إلى التعريف بمنتجات الحمضيات وأنواعها المختلفة التي تشتهر بها منطقة نجران وتتميز بتعداد أصنافها ، بالإضافة إلى إنتاج النخيل وإنتاج الأعلاف والحبوب والخضراوات ، مضيفا أن الهدف من إقامة المهرجان تبادل الأفكار بين المزارعين والاستفادة من الدورات والندوات الإرشادية وورش العمل التي تعقد ضمن المهرجان والتي يلقيها متخصصون من مركز البستنة في منطقة نجران ويكمن الهدف الرئيس لإقامة هذا المهرجان في رفع كفاءات وتطوير ثقافة المزارعين من خلال تزويدهم بما يحتاجونه عن زراعة الحمضيات بصورة صحيحة، إضافة إلى ترسيخ عنوان المحافظة على البيئة بغية الوصول إلى محصول جيد يصبح مطلب كل إنسان، كما تهدف ورش العمل المصاحبة للمهرجان إلى تعريف المزارعين والمستثمرين علاوة على الجهات المشاركة بآخر ما توصلت إليه مراكز أبحاث البستنة لتعزيز الوصول إلى نتائج مضمونة في زراعة ونقل الحمضيات.

وقد اكد رئيس غرفة نجران الاستاذ محيميد بن صالح ال شرمة أن الغرفة تتشرف سنوياً بإستضافة مهرجان الحمضيات منذ انطلاقتها وذلك إيماناً منها بما تتميز به نجران من محصول زراعي وافر ومنتجات زراعية ذات جودة عالية تتميز عن باقي مناطق المملكة كما أكد ان الغرفة ستشارك بجناح يضم فيه عدد من إصدارات ومن ضمنها كتاب الفرص الاستثمارية والذي يتضمن فرصة استثمارية زراعية بمنطقة نجران , وقال ال شرمة ان دعم صاحب السمو الامير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران حفظه الله يعد دافعاً قوياً للانجاز وخاصةً أن مثل هذه الفعاليات تحظى بإهتمام سموه مبيناً ان الغرفة تعمل دائماً وأبداً بكل طاقتها وبجميع مواردها لخدمة الوطن والمواطن .