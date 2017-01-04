 عقارية غرفة نجران تقترح إطلاق لجنة (المصالحة العقارية) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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عقارية غرفة نجران تقترح إطلاق لجنة (المصالحة العقارية)

عقارية غرفة نجران تقترح إطلاق لجنة (المصالحة العقارية)
المناطق - نجران

عقدتاللجنة العقارية بغرفة نجران اجتماعهاصباح يوم الثلاثاء بمقر الغرفة , وقد ترأس الاجتماع سعادة الاستاذ حمد محمد ال منجم _رئيس اللجنة _ وعدد من الأعضاء الدائمين .

وناقشت اللجنة الخطة الاستراتيجية لها خلال الدورة الحالية وقد اتفق الاعضاء على العمل بها و عمل تسويق خارجي لأعمال اللجنة ومهامها , وقد اقترحت اللجنة توجيه دعوة لعقد اجتماعات مشتركة مع بعض اللجان المرتبطة بعمل العقار مثل لجنة المقاولين ولجنة المكاتب الاستشارية وذلك بتحديد عضوين من كل لجنة , كما اتفق أعضاء علي دراسة عمل دليل للشركات والمؤسسات والمكاتب العقارية حتى يكون بمثابة مركز معلومات خاص بمنطقة نجران ومحافظاتها.

كما اقترحت اللجنة تكوين لجنة منبثقة منها باسم (لجنة المصالحة العقارية ) لحل مشاكل العقار ومشاركة الجهات ذات الاختصاص في حل وفصل الخلافات والمنازعات التي تنشأ بين ملاك العقار والمستأجرين, وقد ناقشت اللجنة عمل ميثاق شرف المهنة لمنسوبي القطاع العقاري في المنطقة يحتوي على حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر وسيعمل أعضاء اللجنة على تكوينه .

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