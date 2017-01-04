أمير نجران يكرّم مقيمًا أنقذ آخر من الانتحار

كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، مقيمًا من الجنسية الهندية، لإنقاذه مقيمًا سريلانكيًا، غير مسلم، من محاولة الانتحار، داخل غرفته بمجمع سكني للعمالة في مدينة نجران، فيما وجّه سموه بإحالة الأخير لمستشفى الصحة النفسية، وإخضاعه للعلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي.

وعبّر في خطاب شكر قدّمه للمقيم، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، وبحضور مدير شرطة المنطقة، اللواء صالح بن علي الجلعود، عن سعادته بالعمل الإنساني النبيل الذي قام به، إذ جاء فيه ” سعدنا بما قمتم به من عمل بطولي عظيم، وإنساني نبيل، بإنقاذكم مقيمًا، سريلانكي الجنسية، حاول الانتحار بمدينة نجران، وإذ نسير في هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، على نهج الإسلام وسماحته، وعلى ما تأمرنا به قيادتنا الرشيدة ــ أيدها الله ــ في ظل ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ورعاه ــ ..فإننا نعرب عن جزيل الشكر لتضحياتكم التي قدمتموها في خدمة الإنسانية”.

وسلّم سمو أمير المنطقة، المقيم الهندي مكافأة مالية، تقديرًا لدوره في إنقاذ حياة شخص، مستشهدًا بالآية الكريمة “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا”.

وفي التفاصيل، أن المقيم السريلانكي أغلق الباب في غرفة بمجمع لسكن العمالة، وحاول الانتحار بربط عنقه في مروحة، فلاحظ المقيم الهندي ذلك، فبادر بكسر زجاج النافدة، وإنزال الحبل، وإنقاذ الآخر من الانتحار، ما نتج عن كسره للزجاج إصابات في الرأس واليدين، جرى على إثرها إسعافه عن طريق الهلال الأحمر، ومن ثم علاجه بمستشفى الملك خالد.