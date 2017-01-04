 أمير نجران يكرّم مقيمًا أنقذ آخر من الانتحار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حريق بمنزل في ضمد ولا إصابات بالحادث عقارية غرفة نجران تقترح إطلاق لجنة (المصالحة العقارية) منفذ هجوم إسطنبول قاتل مع داعش في سوريا أمير نجران يكرّم مقيمًا أنقذ آخر من الانتحار انطلاق مهرجان نجران الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي غداً تركي الفيصل يشيد بالمواقع الأثرية والسياحية بالجوف انفراج يظفر بكأس الغرفة التجارية بفروسية الجوف بلدية الخرج تصادر كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية حماية المعلومات الإلكترونية بجامعة الطائف “الطيران المدني”: لا مشكلة على طائرة بيشة بالأسماء.. شرطة الرياض تعلن القبض على لصوص “شمعات” الجنسس شاهد.. غنائم تركها الحوثيون لقواتنا على الحد بعد فرارهم من مواقعهم

أمير نجران يكرّم مقيمًا أنقذ آخر من الانتحار

أمير نجران يكرّم مقيمًا أنقذ آخر من الانتحار
المناطق - نجران

كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، مقيمًا من الجنسية الهندية، لإنقاذه مقيمًا سريلانكيًا، غير مسلم، من محاولة الانتحار، داخل غرفته بمجمع سكني للعمالة في مدينة نجران، فيما وجّه سموه بإحالة الأخير لمستشفى الصحة النفسية، وإخضاعه للعلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي.
وعبّر في خطاب شكر قدّمه للمقيم، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، وبحضور مدير شرطة المنطقة، اللواء صالح بن علي الجلعود، عن سعادته بالعمل الإنساني النبيل الذي قام به، إذ جاء فيه ” سعدنا بما قمتم به من عمل بطولي عظيم، وإنساني نبيل، بإنقاذكم مقيمًا، سريلانكي الجنسية، حاول الانتحار بمدينة نجران، وإذ نسير في هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، على نهج الإسلام وسماحته، وعلى ما تأمرنا به قيادتنا الرشيدة ــ أيدها الله ــ في ظل ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ورعاه ــ ..فإننا نعرب عن جزيل الشكر لتضحياتكم التي قدمتموها في خدمة الإنسانية”.
وسلّم سمو أمير المنطقة، المقيم الهندي مكافأة مالية، تقديرًا لدوره في إنقاذ حياة شخص، مستشهدًا بالآية الكريمة “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا”.
وفي التفاصيل، أن المقيم السريلانكي أغلق الباب في غرفة بمجمع لسكن العمالة، وحاول الانتحار بربط عنقه في مروحة، فلاحظ المقيم الهندي ذلك، فبادر بكسر زجاج النافدة، وإنزال الحبل، وإنقاذ الآخر من الانتحار، ما نتج عن كسره للزجاج إصابات في الرأس واليدين، جرى على إثرها إسعافه عن طريق الهلال الأحمر، ومن ثم علاجه بمستشفى الملك خالد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>