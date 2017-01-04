حريق بمنزل في ضمد ولا إصابات بالحادث

باشرت فرق الدفاع المدني باندلاع حريق بمنزل بمحافظة ضمد اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني، انه وردنا بلاغ عن وقوع حادث حريق في (منزل ) بمحافظة ضمد مكون من دورين وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن احتراق في غرفة لغسيل الملابس 2*3 وتم السيطرة على الحريق من قبل الفرقة وعمل تهوية وطرد الدخان من الموقع.

وأشار الى أن سبب الحادث إلتماس كهربائي في غسالة الملابس ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات ولله الحمد.