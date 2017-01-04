 منفذ هجوم إسطنبول قاتل مع داعش في سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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منفذ هجوم إسطنبول قاتل مع داعش في سوريا

منفذ هجوم إسطنبول قاتل مع داعش في سوريا
المناطق - وكالات

ذكرت الصحافة التركية، أن منفذ الهجوم الذي أوقع 39 قتيلاً في ملهى ليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة قاتل في سوريا في صفوف تنظيم داعش الذي تبنى الهجوم.

وأوردت صحيفة “حرييت” أن المهاجم الذي لم يكشف رسمياً عن هويته بعد، دخل إلى تركيا من سوريا حيث كان يقاتل إلى جانب تنظيم داعش وهو ما يفسر “إتقانه الجيد جداً لاستخدام الأسلحة النارية”.

وبحسب كاتب مقالات مقرب من السلطات التركية هو عبد القادر سلوي، فإن المهاجم الذي تعرفت السلطات على هويته تدرب على حرب الشوارع في مناطق سكنية في سوريا واستخدم التقنيات التي اكتسبها هناك في اعتدائه.

وأضاف المعلق أن التنظيم اختار المهاجم “خصيصاً” لتنفيذ بالاعتداء على مرقص “رينا” الشهير الذي سقط فيه الكثير من القتلى الأجانب، غالبيتهم من دول عربية.

وبحسب “حرييت” وصحيفة “هابرتورك”، استهدف المهاجم بسلاحه الرشاش النصف العلوي من أجساد ضحاياه.

 

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