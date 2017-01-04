 “أنباء” عن تحويل ⁧هيئة الطيران المدني⁩ إلى شركة قابضة يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

متخطيا ٦ مكاتب في تعليم محايل.. مكتب التعليم بالبرك يحقق المركز الاول في الانضباط المدرسي أمير مكة: مليار و158 مليون ريال تكاليف المشاريع الجاري تنفيذها في محافظتي الكامل وخليص السجن لشرطيين مصريين اغتصبا فتاة! الأمير جلوي بن عبدالعزيز يطلق موقع “سياحة نجران” الملكة إليزابيث تستأنف مهامها وهي تتعافى من نزلة برد حادة ميرسك وعلي بابا تتحدان لتقديم خدمة حجز مساحات للشحن البحري عبر الإنترنت وفاة خمسة بعد تناولهم خمور سامة في باكستان “أنباء” عن تحويل ⁧هيئة الطيران المدني⁩ إلى شركة قابضة يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة حريق بمنزل في ضمد ولا إصابات بالحادث عقارية غرفة نجران تقترح إطلاق لجنة (المصالحة العقارية) منفذ هجوم إسطنبول قاتل مع داعش في سوريا أمير نجران يكرّم مقيمًا أنقذ آخر من الانتحار

“أنباء” عن تحويل ⁧هيئة الطيران المدني⁩ إلى شركة قابضة يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة

“أنباء” عن تحويل ⁧هيئة الطيران المدني⁩ إلى شركة قابضة يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة
المناطق_متابعات

ذكرت مصادر صحفية نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن هناك توجها لتحويل الهيئة العامة للطيران المدني إلى “شركة الطيران المدني السعودي القابضة” ونقل ملكيتها بالكامل إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وقالت المصادر إن القرار المزمع اتخاذه يتضمن نقل ملكية جميع المطارات والأراضي التابعة للهيئة إلى شركة الطيران المدني السعودي القابضة، ما عدا الأراضي الخاصة بالتوسعات المستقبلية والأراضي الخاصة بالتطوير التجاري.

وكشف  صندوق الاستثمارات العامة للحصول على تعليق بخصوص الخبر وإلى وقت تحرير التقرير لم يتم الرد.

وحسب مصادر الصحيفة يشمل القرار إنشاء شركات للمطارات مثل شركة مطارات الرياض، تملكها الشركة القابضة.

وبينت المصادر أنه سيتم نقل جميع موظفي الهيئة العاملين في الجانب التشغيلي إلى الشركات التي سيتم إنشاؤها بالإضافة إلى الأصول والعقود والحقوق والالتزامات المرتبطة بها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>