“أنباء” عن تحويل ⁧هيئة الطيران المدني⁩ إلى شركة قابضة يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة

ذكرت مصادر صحفية نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن هناك توجها لتحويل الهيئة العامة للطيران المدني إلى “شركة الطيران المدني السعودي القابضة” ونقل ملكيتها بالكامل إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وقالت المصادر إن القرار المزمع اتخاذه يتضمن نقل ملكية جميع المطارات والأراضي التابعة للهيئة إلى شركة الطيران المدني السعودي القابضة، ما عدا الأراضي الخاصة بالتوسعات المستقبلية والأراضي الخاصة بالتطوير التجاري.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة للحصول على تعليق بخصوص الخبر وإلى وقت تحرير التقرير لم يتم الرد.

وحسب مصادر الصحيفة يشمل القرار إنشاء شركات للمطارات مثل شركة مطارات الرياض، تملكها الشركة القابضة.

وبينت المصادر أنه سيتم نقل جميع موظفي الهيئة العاملين في الجانب التشغيلي إلى الشركات التي سيتم إنشاؤها بالإضافة إلى الأصول والعقود والحقوق والالتزامات المرتبطة بها.