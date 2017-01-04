 ميرسك وعلي بابا تتحدان لتقديم خدمة حجز مساحات للشحن البحري عبر الإنترنت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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ميرسك وعلي بابا تتحدان لتقديم خدمة حجز مساحات للشحن البحري عبر الإنترنت

ميرسك وعلي بابا تتحدان لتقديم خدمة حجز مساحات للشحن البحري عبر الإنترنت
المناطق_وكالات

دخلت شركة ميرسك أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم في شراكة مع شركة علي بابا لتقديم خدمة حجز مساحات شحن البضائع على متن سفن الأولى من خلال شركة علي بابا العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية وذلك في خطوة قد تؤدي للاستغناء عن وسطاء الشحن التقليديين.
وقالت متحدثة باسم خط الشحن ميرسك التابعة لايه.بي مولر ميرسك الدنمركية اليوم الأربعاء إن الشركة بدأت تقديم الخدمة لمنفذي عمليات الشحن على موقع الحجز وان تاتش (OneTouch) التابع لعلي بابا اعتبارا من 22 ديسمبر كانون الأول.

وجرت العادة على إتمام عمليات الشحن من خلال وسطاء يقومون بحجز مساحة على سفن الحاويات لكن خطوط الشحن مثل ميرسك تسمح لأصحاب البضائع بحجز الشحنات مباشرة عبر الإنترنت.
وقالت ميرسك إن ذلك جزء من إستراتيجية خط الشحن الرامية إلى تقديم خدمات رقمية للزبائن وإنها تنوي تدشين المزيد من البرامج التجريبية على مواقع إلكترونية تابعة لأطراف ثالثة.
ويستهدف موقع وان تاتش الذي استحوذت عليه علي بابا في 2010 شركات التصدير الصينية الصغيرة والمتوسطة الحجم بخدمات عبر الإنترنت مثل التخليص الجمركي والخدمات اللوجيستية.
كما يسمح الموقع بحجز الشحن الجوي ويقدم خدمات توصيل الطرود.

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