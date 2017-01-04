 وفاة خمسة بعد تناولهم خمور سامة في باكستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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وفاة خمسة بعد تناولهم خمور سامة في باكستان

وفاة خمسة بعد تناولهم خمور سامة في باكستان
المناطق_وكالات

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بفقدان الوعي بعد أن تناولوا خمورا سامة اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته وكالة “أسوشيتيد برس” الباكستانية اليوم الأربعاء.
وقالت شرطة منطقة “بيشتاخارا” إن حالة خمسة أشخاص تدهورت بعد أن تناولوا خمورا سامة وتوفوا في المستشفى.

وأضافت الشرطة أن حالة ثلاثة ضحايا آخرين حرجة ويتلقون العلاج في مستشفى محلي.
وقال مسؤول الشرطة مالك عمران للصحفيين إنه تم القيام بحملة على العناصر المتورطة في بيع الخمور السامة وتم اعتقال شخصين لهما صلة بذلك. وبدأ التحقيق في الحادث.
وتم تسليم الجثث إلى أسر الضحايا بعد إجراء الفحص الطبي.وتظاهر أفراد أسر القتلى وطالبوا بفرض حظر كامل على بيع الخمور السامة.

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