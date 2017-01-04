 الملكة إليزابيث تستأنف مهامها وهي تتعافى من نزلة برد حادة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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الملكة إليزابيث تستأنف مهامها وهي تتعافى من نزلة برد حادة

الملكة إليزابيث تستأنف مهامها وهي تتعافى من نزلة برد حادة
المناطق_وكالات

قالت متحدثة إن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا كرمت موظفا في القصر في احتفال خاص مستأنفة مهامها الرسمية أثناء تعافيها من نزلة برد حادة أجبرتها على عدم حضور قداسي عيد الميلاد والعام الجديد.
وأصيبت الملكة (90 عاما) بنزلة البرد قبل عيد الميلاد وأجلت رحلة كانت مقررة لها من لندن إلى مقرها الريفي في ساندرنجهام بشرق إنجلترا لمدة يوم واحد ثم اتخذت قرارا نادرا بعدم حضور قداس عيد الميلاد.

ولم تظهر الملكة إليزابيث علنا منذ مرضها وقال قصر بكنجهام إنها تتعافى من نزلة برد حادة.
ومنحت الملكة أمس الثلاثاء ريموند ويتون أحد موظفي القصر وساما يمنح عادة لمن يقدم خدمة خاصة لها أو للمملكة.
وقالت متحدثة إن الاحتفال الخاص أقيم في ساندرنجهام ولا تتوافر له صور.
كما أرسلت الملكة رسالة عزاء شخصية أمس الثلاثاء إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد هجوم عشية العام الجديد على ملهى ليلي في اسطنبول أسفر عن مقتل 39 شخصا.

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