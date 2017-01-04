الأمير جلوي بن عبدالعزيز يطلق موقع “سياحة نجران”

دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه، بديوان الإمارة، صباح اليوم، الموقع الإلكتروني لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، والذي يقدم للمتصفح معلومات عن منطقة نجران، وما تزخر به من معالم سياحية وأثرية، ومقومات طبيعية واقتصادية.

ونوّه سموه بما تشهده الهيئة من تطور مستمر، وحضور مبهر محليًّا ودوليًّا، في ظل إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

واستعرض سموه محتويات الموقع، في شرح قدمه مدير فرع الهيئة بالمنطقة، صالح بن محمد آل مريح، حيث أشاد سموه بجهود فرع الهيئة والقائمين عليه، في تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة.

يشار إلى أن موقع “سياحة نجران” متاح للمتصفح عبر الرابط الإلكتروني:

http://www.najrantourism.sa