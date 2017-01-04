 الأمير جلوي بن عبدالعزيز يطلق موقع “سياحة نجران” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

متخطيا ٦ مكاتب في تعليم محايل.. مكتب التعليم بالبرك يحقق المركز الاول في الانضباط المدرسي أمير مكة: مليار و158 مليون ريال تكاليف المشاريع الجاري تنفيذها في محافظتي الكامل وخليص السجن لشرطيين مصريين اغتصبا فتاة! الأمير جلوي بن عبدالعزيز يطلق موقع “سياحة نجران” الملكة إليزابيث تستأنف مهامها وهي تتعافى من نزلة برد حادة ميرسك وعلي بابا تتحدان لتقديم خدمة حجز مساحات للشحن البحري عبر الإنترنت وفاة خمسة بعد تناولهم خمور سامة في باكستان “أنباء” عن تحويل ⁧هيئة الطيران المدني⁩ إلى شركة قابضة يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة حريق بمنزل في ضمد ولا إصابات بالحادث عقارية غرفة نجران تقترح إطلاق لجنة (المصالحة العقارية) منفذ هجوم إسطنبول قاتل مع داعش في سوريا أمير نجران يكرّم مقيمًا أنقذ آخر من الانتحار

الأمير جلوي بن عبدالعزيز يطلق موقع “سياحة نجران”

الأمير جلوي بن عبدالعزيز يطلق موقع “سياحة نجران”
المناطق_نجران

دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه، بديوان الإمارة، صباح اليوم، الموقع الإلكتروني لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، والذي يقدم للمتصفح معلومات عن منطقة نجران، وما تزخر به من معالم سياحية وأثرية، ومقومات طبيعية واقتصادية.

ونوّه سموه بما تشهده الهيئة من تطور مستمر، وحضور مبهر محليًّا ودوليًّا، في ظل إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

واستعرض سموه محتويات الموقع، في شرح قدمه مدير فرع الهيئة بالمنطقة، صالح بن محمد آل مريح، حيث أشاد سموه بجهود فرع الهيئة والقائمين عليه، في تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة.

يشار إلى أن موقع “سياحة نجران” متاح للمتصفح عبر الرابط الإلكتروني:

http://www.najrantourism.sa

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>