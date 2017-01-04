 السجن لشرطيين مصريين اغتصبا فتاة! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

متخطيا ٦ مكاتب في تعليم محايل.. مكتب التعليم بالبرك يحقق المركز الاول في الانضباط المدرسي أمير مكة: مليار و158 مليون ريال تكاليف المشاريع الجاري تنفيذها في محافظتي الكامل وخليص السجن لشرطيين مصريين اغتصبا فتاة! الأمير جلوي بن عبدالعزيز يطلق موقع “سياحة نجران” الملكة إليزابيث تستأنف مهامها وهي تتعافى من نزلة برد حادة ميرسك وعلي بابا تتحدان لتقديم خدمة حجز مساحات للشحن البحري عبر الإنترنت وفاة خمسة بعد تناولهم خمور سامة في باكستان “أنباء” عن تحويل ⁧هيئة الطيران المدني⁩ إلى شركة قابضة يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة حريق بمنزل في ضمد ولا إصابات بالحادث عقارية غرفة نجران تقترح إطلاق لجنة (المصالحة العقارية) منفذ هجوم إسطنبول قاتل مع داعش في سوريا أمير نجران يكرّم مقيمًا أنقذ آخر من الانتحار

السجن لشرطيين مصريين اغتصبا فتاة!

السجن لشرطيين مصريين اغتصبا فتاة!
المناطق_القاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أمين الشرطة إبراهيم الرفاعي أحمد بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات على أمين الشرطة محمد طه علي، لاتهامهما بهتك عرض “فتاة الساحل” بشبرا.
ونسبت النيابة العامة لأميني الشرطة 4 اتهامات هي اختطاف أنثى وهتك عرضها وارتكاب فعل فاضح في الطريق العام والقبض على فتاة بدون إذن مسبق من النيابة العامة.
وكانت المحكمة قررت في جلسة سابقة، إخلاء سبيل أميني الشرطة بكفالة 3 آلاف جنيه لكلا منهما على ذمة القضية.
وكان النائب العام قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات في يناير 2015 لاتهامهما باختطاف فتاة وهتك عرضها داخل سيارة شرطة بمنطقة الساحل بشبرا .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>