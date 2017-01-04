السجن لشرطيين مصريين اغتصبا فتاة!

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أمين الشرطة إبراهيم الرفاعي أحمد بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات على أمين الشرطة محمد طه علي، لاتهامهما بهتك عرض “فتاة الساحل” بشبرا.

ونسبت النيابة العامة لأميني الشرطة 4 اتهامات هي اختطاف أنثى وهتك عرضها وارتكاب فعل فاضح في الطريق العام والقبض على فتاة بدون إذن مسبق من النيابة العامة.

وكانت المحكمة قررت في جلسة سابقة، إخلاء سبيل أميني الشرطة بكفالة 3 آلاف جنيه لكلا منهما على ذمة القضية.

وكان النائب العام قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات في يناير 2015 لاتهامهما باختطاف فتاة وهتك عرضها داخل سيارة شرطة بمنطقة الساحل بشبرا .