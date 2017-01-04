أمير مكة: مليار و158 مليون ريال تكاليف المشاريع الجاري تنفيذها في محافظتي الكامل وخليص

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أن المشاريع المنفذة والجاري العمل فيها بمحافظتي الكامل وخليص تقدر قيمتها بنحو مليار ومائة وثمانية وخمسون مليون ريال .

وقال الأمير خالد الفيصل لدى تفقده محافظتي الكامل وخليص أمس الإربعاء ” تشرفت اليوم بزيارة محافظتي خليص والكامل ، ونقلت لإنسان هذه المنطقة تحيات وتمنيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفطه الله لهم بالسعادة والخير ، وأمره الكريم لي ولأمثالي من المسئولين في مناطق المملكة بزيارة المواطن والوقوف على أحواله ، والاستماع لمتطلباته، والوقوف على المشاريع المنجزة والأخرى الجاري تنفيذها.

وأضاف سموه ” تابعت اليوم مجموعة من المشاريع في محافظة الكامل بلغت قيمتها 788 مليون ريال ، وفي محافظة خليص بقيمة 370 مليون ريال ، وجميع هذه المشاريع تنموية مهمة جدا ، ولكن الأهم من تلك المشاريع ، مستوى الثقافة والوعي الذي يتمتع به إنسان هذه المحافظات .

وأردف سموه الفرق الآن أصبح مختلفا في نوعية المطالب لهذه المحافظات مؤكدا ” عجلة التنمية تسير ولم تتوقف منذ توحيد هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن يرحمه الله وحتى اليوم .”

وأضاف أتمنى من منتقدي هذه البلاد أن يأتوا الى هنا ويشاهدوا تطور الانسان السعودي في فكره وعمله .

وزف سموه البشرى لأهالي الكامل وخليص بأن الطريق بين المحافظتين والذي أطلق عليه وصف “الداب الاسود” يتم العمل على تطويره وتوسعته ليكون طريقا مزدوجا.

وختم سموه بالقول : ” أحمد الله على أن وصلنا أنا وزملائي بالسلامه إلى محافظة الكامل بعد أن مشينا على الداب الأسود وبإذن الله سيكون طريقا مزدوجا قريبا”.

وفي الكامل دشن أمير منطقة مكة المكرمة 4 مشاريع تابعة لجامعة جدة فرع الكامل ، تتمثل في تنفيذ السور الخارجي ومبنى الادارة والسنة التحضيرية ومبنى كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بشطر الطالبات .

كما أطلق سموه ١١ مشروعا تابعة للبلدية تتمثل في (3) مشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ، وتسوير مقابر ، وانشاء مركز حضاري ، وتحسين وتجميل المداخل ، وتنفيذ مزلقانات للطرق بالاودية ، وتحمايات خرسانية للطرق ، وانشاء حدائق عامة وملاعب وسفلته وإنارة .

ودشن سموه مشروعا تابعا لوزارة الشئون الاسلامية والدعوة والارشاد تمثل في إنشاء مصلى للعيدين بمركز شمنصير ، إضافة ل (16) مشروع حفر آبار تابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة .

ودشن الأمير خالد الفيصل مشروع الدائرة المزدوجة من محطة تحويل محافظة خليص الى محافظة الكامل بطول (65) كم وذلك لمجابهة الاحمال المستقبلية ، كذلك مشاريع توصيل الكهرباء للمشتركين وتعزيز شبكات التوزيع .

واطلع أمير المنطقة على سير العمل في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة ، منها مشروعين تابعين لجامعة جدة فرع الكامل ، تتمثل في انشاء مبنى كلية العلوم والآداب والسنة التحضيرية مع البنية التحتية بالكامل ، ومشروع انشاء كلية الأعمال مع البنية التحتية ، ومشروعين تابعين لوزارة البيئة والمياه والزراعة ، ومشروع خط ناقل مت سد المرواني الى خزان الكامل ، و(4) مشاريع تابعة للبلدية ، و (4) مراكز صحية ، ومشروعين للتعليم ، ومشروعين تابعة لوزارة الشئون الاسلامية والدعوة والارشاد ، ومشروعا لوزارة النقل ، ومشروعين لشركة الكهرباء ، ومشروعا لوزارة الاسكان ، إضافة لمشروع المدينة الشبابية التابعة للجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الكامل.

وبالنسبة لخليص استعرض أمير منطقة مكة المكرمة المشاريع الجاري تنفيذها والتي تمثلت في مشروع إنشاء جسر وادي غران ، ومشروع إنشاء أسواق شعبية بخليص، ومشروع سفلتة وأرصفة للأمانة البلديات المحور الشمالي.

كما دشن سموه عددا من المشاريع ومنها تشيد وإنشاء ساحات ببلدية خليص ، وتأهيل وتطوير الأحياء القديمة والعشوائية والمنفذة في حي المقر وحي النزهة وحي البرقا ، وتأهيل أقدم وأعرق حي – حي المغاربة – بالمحافظة ، وتحسين المداخل .

ودشن أيضا مشاريع صحية منها مبني مركز الرعاية الصحية الأولية بستارة ، ومشروعي مبنى مركز الرعاية الصحية الأولية بخليص ، ومبنى مركز الرعاية الصحية الأولية بالظبية والجمعة.