 متخطيا ٦ مكاتب في تعليم محايل.. مكتب التعليم بالبرك يحقق المركز الاول في الانضباط المدرسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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متخطيا ٦ مكاتب في تعليم محايل.. مكتب التعليم بالبرك يحقق المركز الاول في الانضباط المدرسي

متخطيا ٦ مكاتب في تعليم محايل.. مكتب التعليم بالبرك يحقق المركز الاول في الانضباط المدرسي
المناطق - محمد آل طاوي

حقق مكتب التعليم بالبرك المركز الأول في الانضباط المدرسي، حيث كرم مدير تعليم محافظة محايل عسير منصور آل شريم في لقاء حضره مديري مكاتب التعليم وقادة المدارس بتعليم محايل، مكتب التعليم بالبرك لحصوله على المركز الأول في الانضباط المدرسي وفق معيار التثبيت خلال الفترة من 6 حتى 20 صفر  1438هـ، وجاء ترتيب المدارس  في الانضباط المدرسي التابعة لمكتب التعليم بالبرك على النحو التالي :

1 ـ مدمج راكة “بتدائي، متوسط، ثانوي” بنين، وابتدائية بالمليحة بنات.

٢ـ العقيق الابتدائية بنين، ومجمع بني ذيب “ابتدائية، متوسط، ثانوي” بنات.

٣ـ موسى بن نصير الابتدائية بنين،  ابتدائية المعقد بنات.

من جانبه عبر مدير مكتب التعليم بالبرك الاستاذ عبدالرحمن ابو زلفة عن بالغ شكره وتقديره لجميع زملائه من مشرفين ومشرفات وقادة وقائدات المدارس ، على ما يقومون به من جهود أثمرت عن تميز المكتب وحصوله على المركز الاول في الانضباط المدرسي، آملا منهم موصلة الجهد لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية، منوها بأن ما يقدم من جهد إنما يَصْب في مصلحة الطالب في المقام الأول، مقدماً تقديري الخالص لسعادة مدير التعليم بمحافظة محايل منصور  آل شريم، على دعمه اللامحدود، ومتابعته المستمرة لمايخدم العملية التعليمة والتربوية. 

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