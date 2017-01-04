مركز التأهيل الطبي ببيشة يقدم خدمات تأهيلية حديثة

مركز التأهيل الطبي بمستشفي الملك عبدالله ببيشة يعد من المراكز الاوائل التي انشئتها الوزارة ويضم عدد من الاقسام مثل ( العلاج الطبيعي – العلاج الوظيفي – الاطراف الصناعية – وتنويم لمرضي التأهيل ) والتنويم يشتمل رجال ونساء بسعة 28 سرير . والمركز يقدم خدمات متطورة لمرضي التأهيل في عدد من المحافظات المجاورة تثليث وبلقرن ورنية بالاضافة الي بيشة . كما يقوم باستقبال بعض الحالات المحوله للاطراف الصناعية من عسير والباحة .والمركز كنموذج تصميمي مهيأ لاستقبال مختلف حالات التأهيل والاعاقة وقد بلغ عدد من استفاد من خدماتة خلال العام المنصرم اكثر من 21 الف مراجع . ويعمل فية 30 اخصائي واخصائية علاج طبيعي و5 فني وفنية علاج طبيعي وعدد 2 أ اطراف صناعية وعدد 3 اخصائي علاج وظيفي بالاضافة الي وجود 2 اطياء تأهيل . ويضم المركز اجهزة متطورة وحديثة في مجال العلاج المائي ويشارك مركز التأهيل الطبي ببيشة سنويا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وينظم الفعاليات ويقدم الرسائل التوعوية بهدف دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيعهم وتقديمهم للمجتمع بصورة ايجابية تعكس مايقدمة المركز من خدمات تأهيلية متميزة .. وسنويا يقدم المركز نماذج ممن استفاد من خدماتة واصبحو اعضاء فاعلين في المجتمع ولله الحمد