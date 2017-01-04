 إستراتيجيات التدريس بالوسائل التعليمية في تعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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إستراتيجيات التدريس بالوسائل التعليمية في تعليم عسير

إستراتيجيات التدريس بالوسائل التعليمية في تعليم عسير
المناطق_عسير

نفذت مشرفة تقنيات التعليم بإدارة التجهيزات بتعليم عسير  الأستاذة فاطمة الشهراني ،برنامجا تدريبيا بعنوان “شرح الوسائل والأجهزة التعليمية وأهمية تفعيلها بالمدارس” على مدى ثلاثة أيام ،وبمشاركة كلاً من المعلمتين بالابتدائية ٣٥ بأبها الأستاذة فاطمة عضوان ، و الأستاذة رباب  نيازي .

وبحسب مدير إدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم بعسير الدكتورة نجاة عبدالكريم ،فإن البرنامج نفذ في كل من  الثانوية ١٤ ، والابتدائية ٣٤ بأبها ، مشيرة إلى أن البرنامج استهدف معلمات المرحلة الابتدائية ، واستعرض  شرح استراتيجيات التدريس بالوسائل التعليمية  ” المورزانو ” وهي البروجكتر داتشو، والكاميرا الوثائقية ،والوحدة التفاعلية ،وبرنامج البروميثان للسبورة التفاعلية، إضافة إلى شرح كيفية تشغيلها وكيفية استخدام هذه الأجهزة في التدريس ، واختتم البرنامج  بالتطبيق العملي من جميع المعلمات المتدربات.

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