 إيلان جديد .. يكشف المآسي التي يتعرض لها الروهينجا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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إيلان جديد .. يكشف المآسي التي يتعرض لها الروهينجا

إيلان جديد .. يكشف المآسي التي يتعرض لها الروهينجا
المناطق_وكالات

أعادت صور جثة طفل من الروهينجا، قذفته الأمواج على شاطئ البحر بعد أن غرق أثناء هربه مع عائلته من الاضطهاد في ميانمار، إلى الأذهان الطفل السوري، إيلان كردي، الذي غرق في البحر أثناء هربه أيضاً مع عائلة من الموت، على يد نظام بشار الأسد.
ونشرت قناة ‘‘سي.إن.إن‘‘ تقريراً عن حادثة الطفل الروهينجي، محمد شُهيات، البالغ من العمر ثلاث سنوات، تحت عنوان: ‘‘جثة طفل من الروهينجا.. هل هي النسخة المنسية من إيلان كردي؟‘‘، مؤكدةً أن قضية الروهينجا يتجاهلها المجتمع الدولي.

وقال والد الطفل شُهيات: ‘‘عندما أفكر بالأمر أشعر بأني أختنق، لا أستطيع التنفس بشكل عادي، عندما أرى هذه الصور أشعر أنه من الأفضل لي أن أموت، ليس هناك داع لحياتي في هذا العالم‘‘.
وأضاف، أنه حاول الهرب بأسرته مع المئات من الأسر الروهينجية هرباً من اضطهاد الحكومة في ميانمار، بعد أن أحرقت منزله، ولكن أثناء صعود القارب أطلقت عليهم الشرطة الرصاص، ما أدى لغرقه في البحر.

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