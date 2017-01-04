​مدير جامعة الملك خالد يفتتح يوم المهندس الثالث

افتتح معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أمس فعاليات يوم المهندس الثالث والذي تنظمه كلية الهندسة بالجامعة، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد الحسون، ووكيل الجامعة للمشاريع الدكتور محمد أبو داهم وعميد كلية الهندسة الدكتور إبراهيم فلقي.

وعند وصول السلمي افتتح المعرض الذي احتوى على مشاريع التخرج بنماذجها (٣١ مشروعا من خمسة تخصصات، هي: الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية، الهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية)، كما اطلع على ركن الإرشاد الأكاديمي الذي يقدم الاستشارات للطلاب الخريجين حيال الفرص الوظيفية وتجربة البحث عن وظيفة، وجناح محاكاة المقابلة الشخصية، وركن التدريب على كتابة السيرة الذاتية، وجناح فكرة، بالتعاون مع مركز الموهبة والإبداع، ويقدم عينة من نماذج من مشاريع طلاب الجامعة المميزة، كما شملت الفعاليات محاضرتين، الأولى بعنوان (الصيغة الأمثل لكتابة السيرة الذاتية)، قدمها الدكتور إبراهيم السيسي، والثانية بعنوان (أسرار المقابلة الشخصية)، قدمها المحاضر محمد العوض.

وبيّن عميد كلية الهندسة الدكتور إبراهيم فلقي أن يوم المهندس باكورة تتويج لخريجي كلية الهندسة، والذي من خلاله يتم عرض مشاريع التخرج ومناقشتها وتقييمها من قبل اللجان المشكلة في الأقسام، إضافة إلى وجود عدد من الفعاليات من أجنحة ومحاضرات تساعد الخريج على الإلمام بالمسارات الوظيفية، وتجويد السيرة الذاتية، ورفع كفاءة المقابلة الشخصية، موضحا أن هذا اليوم يهدف إلى تحفيز الخريجين وإبراز قدراتهم، ورفع كفاءة مشاريع التخرج، خاصة أنه يتم طرحها في معرض مفتوح، وهو أيضا وسيلة ناجحة للتبادل المعرفي بين الطلاب والأساتذة.

وأضاف الفلقي: “لا يفوتني شكر مدير الجامعة على رعايته للفعالية ودعمه المستمر للكلية، كما أشكر رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض الدكتور إيهاب محمد شقدي وفريق عمله الذي بذل جهودا كبيرة في الإعداد والتنظيم للفعالية. كما أثمن الجهود التي قام بها المحاضر مشعل قبلان القحطاني في إعداد وتجهيز موقع الفعالية”.