أمانة الشرقية: تأسيس أدارة للمبادرات لتكون مرجعية لمبادرات مجتمعية وتطوير الموظفين

أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبي قراراً يقضي بتأسيس إدارة جديدة تعنى بالمبادرات بالأمانة، والتي نهدف الى تطوير مهارات وابداعات الموظفين من خلال اطلاق مبادرات

مجتمعية فعالة.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أنه في إطار جهود أمانة المنطقة الشرقية الرامية لتحقيق

الأهداف الاستراتيجية لبرنامج “بلدي”، أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير قراراً إدارياً بتأسيس إدارة المبادرات بالأمانة ترتبط بالأمين مباشرة، وتكليف المهندس أسامه بن محمد الزهيري مديراً عاماً لها.

وأشار إلى أن الادارة الجديدة تهدف أن تكون جهة مرجعية وحاضنة إدارية داعمة تقدم التوجيه والإرشاد والمساندة لطرح مبادرات جديدة طويلة الأمد وأخرى من مبادرات المكاسب السريعة عن طريق وكالات

وإدارات الأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير الدورية عن سيرها أثناء التطبيق، كما تهدف أيضا إلى تشجيع الموظفين وتهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم، لتطوير قدراتهم وإطلاق طاقاتهم الكامنة من خلال طرح المزيد من المبادرات الإبداعية

التي تخدم المجتمع وتسهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأمانة والوزارة.

وقال أن الادارة الجديدة ستعمل بالتكامل مع بقية الادارات في الامانة وجميع البلديات الفرعية والمرتبطة، لتحقيق الاهداف المنشودة من الادارة الجديدة، والتي تأتي بالتوازي مع رؤية وأهداف

الامانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأعتبر أن الادارة نقلة نوعية في العمل البلدي، والذي يعتمد على الشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة لما يخدم الصالح العام، والذي يقوم عليه العمل البلدي في المملكة.