إخماد حريقان في الطائف وجازان.. ولا إصابات

أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف اليوم حريقاً اندلع في شقة بسبب التماس كهربائي، وأخلت 16شخص، ولم تسجل إصابات ولله الحمد.

كما تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة ضمد في منطقة جازان من السيطرة على حريق نشب في منزل مكون من طابقين.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الرائد يحيى القحطاني أن الحريق نشب حريق في غرفة لغسيل الملابس بالمنزل، وتم التعامل مع الحريق من قبل فرق الدفاع المدني المباشرة للحادث والسيطرة عليه والقيام بعملية التهوية وطرد الدخان من الموقع، مشيرا إلى أن سبب الحادث التماس كهربائي ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات ولله الحمد.