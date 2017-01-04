 إخماد حريقان في الطائف وجازان.. ولا إصابات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المعهد التقني السعودي لخدمات البترول: نتوقع ان تشهد برامجنا التدريبية اكثر من 12 الف متقدم خلال العام 2017 مدير جامعة الباحة يبحث مع رئيس مجلس “الاستثمار الأمثل والاستشارات الوقفية” آليات الوقف وأدواته وفاة امرأة تعرضت للضرب من قبل عاملة منزلية بالرس غرفة الخرج تطرح 100 فرصة وظيفية أمام الشباب الاثنين القادم إخماد حريقان في الطائف وجازان.. ولا إصابات أمانة الشرقية: تأسيس أدارة للمبادرات لتكون مرجعية لمبادرات مجتمعية وتطوير الموظفين ​مدير جامعة الملك خالد يفتتح يوم المهندس الثالث إيلان جديد .. يكشف المآسي التي يتعرض لها الروهينجا مركز التأهيل الطبي ببيشة يقدم خدمات تأهيلية حديثة رئيس مكتب التدريب التقني وعميد الكلية التقنية بنجران يكرمان الجوالة المشاركين في المخيم التقني بالرياض إستراتيجيات التدريس بالوسائل التعليمية في تعليم عسير وزير العدل يدشن مشروع “محكمة بلا ورق”

إخماد حريقان في الطائف وجازان.. ولا إصابات

إخماد حريقان في الطائف وجازان.. ولا إصابات
المناطق_جازان

أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف اليوم حريقاً اندلع في شقة بسبب التماس كهربائي، وأخلت 16شخص، ولم تسجل إصابات ولله الحمد.
كما تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة ضمد في منطقة جازان من السيطرة على حريق نشب في منزل مكون من طابقين.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الرائد يحيى القحطاني أن الحريق نشب حريق في غرفة لغسيل الملابس بالمنزل، وتم التعامل مع الحريق من قبل فرق الدفاع المدني المباشرة للحادث والسيطرة عليه والقيام بعملية التهوية وطرد الدخان من الموقع، مشيرا إلى أن سبب الحادث التماس كهربائي ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات ولله الحمد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>