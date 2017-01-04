مدير جامعة الباحة يبحث مع رئيس مجلس “الاستثمار الأمثل والاستشارات الوقفية” آليات الوقف وأدواته

أكد مدير جامعة الباحة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني أن الجامعة تسعى لعقد ورش عمل تعريفية بالأوقاف وإدارتها وآلية الاستفادة منها لما للوقف من أثر فعال في حياة المجتمعات سواء على المستوى العلمي أو العملي.

جاء ذلك أثناء استقبال مدير الجامعة في مكتبه بإدارة الجامعة رئيس مجلس إدارة مركز الاستثمار الأمثل للدارسات والاستشارات الوقفية والوصايا بابها الدكتور عبدالله بن منصور آل عضيد.

و قدم الدكتور آل عضيد لمحة عن الأوقاف وأثرها في تنمية المجتمعات، مشيرا إلى أن الوقف يعد صورة مشرقة في تاريخ الحضارة الإسلامية، لما له من الأثر الفاعل والدور الإيجابي على أرض الواقع؛ نظرا لما يعود منه من خير وفائدة بحسب الاستثمارات الوقفية التي تثمر في تنمية الأوقاف، معتبرا أن الوقف هو أحد أهم روافد تمويل المشروعات الخيرية والاجتماعية والإنسانية والمصالح العامة.

وأبان الدكتور آل عضيد خلال اللقاء آليات عمل مركز الاستثمار الأمثل من حيث الرؤية، والرسالة، والأهداف، والإعمال التي تم إنجازها منذ تأسيسه قبل ثلاثة أعوام، وقد أبدأ استعداد إدارة المركز للتعاون مع جامعة الباحة في كل ما يتعلق بالأوقاف من خلال تقديم ورش العمل، والدورات التدريبية، والدراسات الميدانية، إضافة إلى تقديم الاستشارات خاصة فيما يتعلق بالهيكلة التنظيمية والإدارية، ورسم الخطط الاستراتيجية .

من جهته ثمّن مدير جامعة الباحة المكلف هذه الزيارة، مؤكدا حرص الجامعة على الاستفادة من هذه التجربة في مجال الأوقاف، داعياً الى عقد ورشة عمل تعريفية لمنسوبي الجامعة ومن لهم اهتمامات بالأوقاف والاستثمار.

وأشار الى أن الوقف بصفة عامة تعتبر سمة من سمات المجتمع الإسلامي لما يحمله في داخل نظمه من تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن الإسهام بشكل فعال في الحياة العلمية والعملية لأبناء المجتمع.

حضر اللقاء عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع الدكتور فارس الغامدي، ووكيل الكلية الدكتور مانع الغامدي، والمشرف العام على العلاقات والإعلام الدكتور ساري الزهراني.