 وفاة امرأة تعرضت للضرب من قبل عاملة منزلية بالرس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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وفاة امرأة تعرضت للضرب من قبل عاملة منزلية بالرس

وفاة امرأة تعرضت للضرب من قبل عاملة منزلية بالرس
المناطق_الرس
توفيت مواطنة في العقد الثامن من العمر اليوم، نتيجة تعرضها للإعتداء بالضرب من قبل عاملة منزلية من جنسيةٍ آسيوية تبلغ من العمر ٤٠ سنة، وإصابتها جراء ذلك بإصاباتٍ متفرقة بالساعد الأيمن والرأس نقلت على إثرها لمستشفى الرس العام لتلقي العناية الطبية اللازمة.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً مساء يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٤/٤هـ يفيد بتعرض مواطنة في العقد الثامن من العمر للإعتداء بالضرب من قبل عاملة منزلية، مشيراً إلى ورود تقرير مستشفى الرس العام المتضمن وفاتها صباح اليوم الأربعاء.
وأضاف السحيباني، بأن المختصين بشرطة محافظة الرس وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي استكملوا إجراءات الضبط والإستدلال اللازمة للحادثة، فيما تم إيداع المتهمة سجن النساء بمدينة بريدة وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص.

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