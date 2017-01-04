وكيل إمارة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة البيك

استقبل وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري بمكتبه اليوم سعادة المهندس رامي ابو غزاله الرئيس التنفيذي لشركة البيك والوفد المرافق له و امين المنطقة المهندس محمد بن مبارك المجلي ووكيل الامين المهندس خالد الصايغ .

وفي بداية الاستقبال رحب الدكتور الشمري بالمهندس رامي ابو غزاله ومرافقيه في منطقة الباحه متمنيا لهم إقامة طيبه في ربوع الباحه .

حيث تاتي الزيارة في إطار توجيهات واهتمام صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة ومتابعته الدؤوبة لكل ما يخدم المنطقة واهلها وخاصة في قطاع الاستثمار حيث وجه سموه الكريم بضرورة اقامة الملتقيات والورش الاستثمارية للتعريف الدائم بمقومات المنطقة السياحية وعرض الفرص الاستثمارية الناجحة بها والسعى الدائم لجذب المستثمر وتهيئة كافة الخدمات التى يحتاجها وتسهيل الإجراءات لصناعة وإقامة استثمار ناجح يساهم في النهوض بالمنطقة .

من جهته أوضح امين منطقة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي بانه تم عرض عدد من المواقع وذلك لإقامة أفرع لشركة البيك والطازج وتم اختيار موقعين لكل شركة بطريق الملك فهد بن عبدالعزيز بمدينة الباحة وجاري حاليا استكمالا كافة إجراءات التسليم واجراءات التصاريح للمشاريع .

واشاد المهندس المجلي بالمتابعة الدائمه والدعم المستمر من قبل صاحب السمو الملكي امير منطقة الباحة والذي يحرص على نجاح واستقطاب كافة الفرص الاستثمارية واكد المجلي بان الأيام القادمة ستشهد توقيع عدد من العقود الاستثمارية والتى ستسهم في دفع عجلة الاستثمار بالباحة .