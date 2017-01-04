المعهد التقني السعودي لخدمات البترول: نتوقع ان تشهد برامجنا التدريبية اكثر من 12 الف متقدم خلال العام 2017

توقع المدير التنفيذي للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول المهندس عبدالله بن محمد اليامي ان تشهد البرامج التدريبية الخاصة التي يقدمها المعهد بعد اعتماد شركة ارامكو السعودية منح الشهادات المهنية واعادة اصدارها لموظفيها وجميع مقاوليها العاملين في مجال المعدات الثقيلة والرافعات وتثبيت الاعمال والمركبات الصناعية المختلفة الى اكثر من 12 الف متقدم خلال العام 2017.

واكد اليامي خلال لقاء الثلاثاء بغرفة الشرقية الذي حضره عضوي مجلس الادارة ابراهيم بن محمد ال الشيخ ونجيب بن عبدالله السيهاتي واداره الامين العام عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، بان تلك الارقام تؤكد التغيير الايجابي في المجتمع بتقبل قيم التدريب التقني والمهني وانخراط الشباب في العمل بخدمات البترول.

واوضح اليامي خلال اللقاء الذي شهد حضورا لافتا من رجال الاعمال والمهتمين بان الشركات الراعية للمتدربين يحققون فائدة كبيرة من المعهد تتلخص بضمان الحصول على موظفين سعوديين مؤهلين وفق اعلى المعايير الدولية، والحصول على دعم صندوق الموارد البشرية الذي يغطي جزءا كبيرا من قيمة التدريب والرواتب، كما ان المتدربين في المعهد يدخلون ضمن نسبة السعودة للشركات الراعية بعد اكمالهم عامين دراسيين في المعهد بنجاح، كما انهم ينتقلون للعمل كموظفين في الجهات الراعية ويقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم رواتب الموظفين لمدة عام بعد التخرج من المعهد، وهم على رأس العمل.

وقال اليامي ان الشركات الراعية للمعهد ومن خلال التقييم المستمر وتقارير ضمان الجودة، اكدوا ان ابناءنا الخريجين اهلا للمسؤولية، من خلال ادائهم المميز والتزامهم بمبادئ قيم العمل والانضباط، مما كان له اكثر الاثر في تطوير المهارات وتحسين السلوكيات، لدى الشباب السعودي واعدادهم للعمل في مجال خدمات صناعة الزيت والغاز، وقد اثبتوا بذلك ان الشباب قادرين على العطاء والانجاز متى ما توفرت لهم قيمة مشجعة وملائمة للتدريب والتطوير.

واشار المهندس اليامي الى ان الملتحقين في المعهد يحصلون علىوظائف بعد التحاقهم للدراسة فيه مباشرة، ولكن هذه الوظيفة مرتبطة بأدائه في المعهد، وبعد تخرجه فان سنتي الدراسة تحسب له ضمن سجله العملي باثر رجعي، لافتا الى انه وحسب تقارير الشركات الراعية للمعهد عن طلابنا فانه لم تسجل عليهم ملاحظات بعد توظيفهم في تلك الشركات بل بالعكس فان طلاب المعهد يحظون باقبال كبير نظرا لكفاءتهم.

وختم اليامي اللقاء باستعداد المعهد للتعاون مع قطاع الاعمال فيما يخدم الوطن وابناءه في مجالات قطاع البترول، او اية تخصصات تخدم قطاع الاعمال من خلال صناعة الزيت والغاز.

وفي نهاية اللقاء كرم عضو مجلس الادارة ابراهيم بن محمد ال الشيخ، ضيف اللقاء المدير التنفيذي للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول المهندس عبدالله بن محمد اليامي بدرع تذكاري.