 45 قتيلاً منذ بدء سريان الهدنة في سورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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45 قتيلاً منذ بدء سريان الهدنة في سورية

45 قتيلاً منذ بدء سريان الهدنة في سورية
المناطق_وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بمقتل نحو 45 مدنيا منذ سريان الهدنة الروسية – التركية التي بدأت في سورية ليل الخميس / الجمعة 30 ديسمبر الماضي. وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم إن الاتفاق التركي – الروسي في سورية يواصل سريانه لليوم السادس على التوالي، بعد بدء تطبيقه أواخر الشهر الماضي.
واشار المرصد إلى أن الهدنة الأخيرة بين تركيا وروسيا لم تنجح في حقن الدم السوري بشكل كامل، فمع استمرار الخروقات في مناطق سريانها، قتل المزيد من المواطنين السوريين، حيث جري توثيق مقتل 11 موطناً بينهم مواطنة وطفلان في عدد من المناطق السورية. كذلك وثق المرصد مقتل 15 مسلحا على الأقل من الفصائل المقاتلة في قصف ورصاص قناصة واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في غوطة دمشق الشرقية ووادي بردى بريف دمشق وبمدينة درعا وريف حمص الشمالي. وأشار المرصد إلى مقتل 32 مواطنا بينهم 10 أطفال وثلاث نساء في المناطق الخارجة عن الهدنة.

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