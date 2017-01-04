البطي: رفع سقف الاستعانة بالحكم الأجنبي إلى 8 أطقم بالموسم

كشف الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم عادل البطي عن وجود تنظيم إعلامي بمسمى “الضبط الإعلامي” لأعضاء المجلس تم الاتفاق عليه، فيما تم إرجاء تعيين متحدث رسمي لحين الانتهاء من الهيكلة الجديدة.

إلى ذلك أوضح البطي عقب اجتماع المجلس الذي عقد اليوم، أن المجلس قرر رفع سقف الاستعانة بالحكام الأجانب لكل ناد ليصل لثمانية أطقم بالموسم تبدأ من دور الستة عشر لبطولة كأس الملك.

وكان الاتحاد قدر رفع في وقت سابق مطالبات الأندية في الاستعانة بالحكام الأجانب إلى خمس مباريات بدلا من ثلاث. –