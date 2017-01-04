بعد مقتل زعيمهم على يدّ الحوثي غدراً.. ‎انشقاق أبرز قبائل “حاشد” اليمنية في صنعاء عن الحوثي

كشفت مصادر إعلامية انشقاق قبائل “العصيمات” الموالية للحوثيين عن الجماعة، وإعلان مقاتلين من القبيلة انسحابهم من جبهة نهم؛ إثر مقتل زعيمها، متهمين الحوثيين بخيانته.

‎وتُعتبر قبائل “العصيمات” من أبرز قبائل “حاشد” اليمنية في صنعاء، والتي قاتلت في صف الحوثيين منذ العام 2004، وقُتل وجُرح من أفرادها المئات.

‎ويعدّ انسحاب قبائل العصيمات، الصفعة الثانية الذي يتلقاها الحوثي وحليفه المخلوع من القبائل العربية في اليمن هذا الأسبوع؛ بعد رفض قبائل خولان الطيال، إحدى أشد القبائل اليمنية نفوذاً، الاستجابة لطلب المخلوع بإرسال مقاتليها في بيان نشرته مطلع الأسبوع.

‎وأكدت القبائل تمسّكها بالانحياز إلى جانب الشرعية التي تمثلها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، مشيرة إلى أنها ملتزمة بالعهد الذي قطعته لقيادة التحالف العربي لاستعادة الشرعية، بعدم مدّ المليشيات بأي من أبنائها المقاتلين.