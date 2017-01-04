أمير نجران يرعى افتتاح المهرجان الوطني للحمضيات غدًا

يرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، يوم غد الخميس، افتتاح مهرجان نجران الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي.

ونوّه مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، صالح بن محمد آل مريح، برعاية سمو أمير المنطقة للمهرجان للمرة الثالثة، مؤكدًا أن ذلك يجسد عنايته ودعمه للتنمية السياحية الشاملة بالمنطقة، وحرصه على استمرار كل ما يعكس هوية المنطقة، ويبرز ما ترخر به من مقومات اقتصادية وسياحية.

وأوضح صالح آل مريح أن المهرجان يفتح أبوابه لمدة ثلاثة أيام، بدعم من وزارة الزراعة والبيئة، ممثلة في فرع الوزارة بالمنطقة ومركز أبحاث البستنة، وبمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية والأهلية، مشيرًا إلى ما يحضنه المهرجان من أجنحة للمزارعين والمسوقين والأسر المنتجة ، وللحرف اليدوية المتعلقة بالزراعة، فيما يشهد إحياء دورات تدريبية وإرشادية للمزارعين.