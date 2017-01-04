باجندوح: تعادل بطعم الخسارة وسنقف معًا في الأوقات الصعبة والسهلة

وجَّه جمال باجندوح، لاعب وسط اتحاد جدة السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق، بعد التعادل مع الخليج 1-1 اليوم، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ15 من دوري عبداللطيف جميل.

وفقد الاتحاد نقطتين في غاية الأهمية، ليبتعد عن صدارة الهلال بفارق 5 نقاط كاملة، ويحتل المركز الرابع برصيد 32 نقطة، خلف النصر بفارق المواجهات المباشرة.

وكتب باجندوح على حسابه بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، عقب المباراة، “تعادل بطعم الخسارة، لكن الحمد لله على كل حال، سنقف معًا في الأوقات الصعبة والأوقات السهلة”.

وسينتظر الاتحاد حتى 28 يناير/ كانون الثاني الجاري، حتى يغسل أحزانه في دوري جميل، عندما يلاقي الوحدة في إطار الجولة الـ16 من البطولة.

وسيلاقي الاتحاد، قبل الوحدة، فريق الطائي الجمعة 20 يناير/ كانون الثاني، ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.