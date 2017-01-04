 طالب يعتدي على معلم ويصيبه في عينه بالدمام.. وتعليم الشرقية يحقق في الحادثة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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طالب يعتدي على معلم ويصيبه في عينه بالدمام.. وتعليم الشرقية يحقق في الحادثة

طالب يعتدي على معلم ويصيبه في عينه بالدمام.. وتعليم الشرقية يحقق في الحادثة
المناطق - سطام الفروان

فتحت إدارة تعليم الشرقية تحقيقا في قضية قيام طالب بأحد المدارس المتوسطة  بغرب الدمام بالاعتداء على معلم وإصابته في عينه .

وأوضح الناطق الإعلامي بتعليم الشرقية سعيد الباحص بأن الاعتداء وقع اثناء مشاجرة بين طالبين في أحد الفصول ، فقام المعلم باستدعاء وكيل شؤون الطلاب لحل المشكلة ، فقام أحد الطالبين بالتعدي على الوكيل وإصابته في العين وحالته مطمئنة والله الحمد.

وأضاف أن إدارة المدرسة قامت بتصنيف الحالة من الدرجة الخامسة و قامت بالرفع للمكتب و الجهات المختصة ، والآن مكتب التعليم بغرب الدمام  بصدد إكمال إجراءاته للتحقق أولاً و من ثم التحقيق وفق الأنظمة المعمول بها .

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