طالب يعتدي على معلم ويصيبه في عينه بالدمام.. وتعليم الشرقية يحقق في الحادثة

فتحت إدارة تعليم الشرقية تحقيقا في قضية قيام طالب بأحد المدارس المتوسطة بغرب الدمام بالاعتداء على معلم وإصابته في عينه .

وأوضح الناطق الإعلامي بتعليم الشرقية سعيد الباحص بأن الاعتداء وقع اثناء مشاجرة بين طالبين في أحد الفصول ، فقام المعلم باستدعاء وكيل شؤون الطلاب لحل المشكلة ، فقام أحد الطالبين بالتعدي على الوكيل وإصابته في العين وحالته مطمئنة والله الحمد.

وأضاف أن إدارة المدرسة قامت بتصنيف الحالة من الدرجة الخامسة و قامت بالرفع للمكتب و الجهات المختصة ، والآن مكتب التعليم بغرب الدمام بصدد إكمال إجراءاته للتحقق أولاً و من ثم التحقيق وفق الأنظمة المعمول بها .