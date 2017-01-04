ختام برنامج الوعي المالي بتعليم الطائف

تماشيا مع رؤية المملكة 2030 اختتمت صباح اليوم بمركز الاندلس الخضراء فعاليات البرنامج التدريبي الوعي المالي ( ريالي ) للمرحلتين الابتدائية والثانوية والذي يهدف الي زيادة الوعي المالي لدي ابنائنا الطلاب وتنمية مهارة الادخار لديهم وقد انطلق البرنامج في نسخته الثانية على يد المدرب المعتمد ورئيس قسم البرامج العامة والتدريب علي بن ناصر الحليفي الذي يدرب رواد النشاط للعام الثاني على التوالي وتحدث مدير إدارة النشاط بتعليم الطائف الاستاذ سامي بن عايض العصيمي أن البرنامج يستهدف تدريب 60رائد نشاط للمرحلة الابتدائية و ٤٥ رائد نشاط للمرحلة الثانوية ومن ثم يقدم كل رائد نشاط الدورة للطلاب في مدرسته ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من طلابنا في المدارس الى 5500طالب للمرحلة الابتدائية و ٥٠٠٠ طالب للمرحلة الثانوية ويضيف علي الحليفي ان البرنامج مدعوم ببكج يشمل البرنامج التدريبي في كتيب فخم وحصالة قيمة و فلاش ميموري به الاطار النظري للبرنامج وهو حصيلة تعاون ببن أكثر من جهة تعمل على اعادة تأهيل قناعات ابنائنا وفقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ .