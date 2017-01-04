 حرف يدوية ولمسات إبداعية على الزجاج يرسمها نزلاء الدار بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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حرف يدوية ولمسات إبداعية على الزجاج يرسمها نزلاء الدار بالطائف

حرف يدوية ولمسات إبداعية على الزجاج يرسمها نزلاء الدار بالطائف
المناطق_عادل الزهراني - الطائف
أقامت دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الطائف دورة ” فن التعتيق على الزجاج  ” لنزلائها الأحداث

وقام مدير دار الملاحظة الاستاذ صالح بن رزيق اليزيدي  بتكريم المشاركين بالدورة وتقديم الهدايا العينية و التحفيزية لمجتازيها

وتقدم بشكره وتقديره لمقدم الدورة الاستاذ المبدع بكر الجميعي على ما يبذله ويقدمه من بذل وعطاء  لتدريب نزلاء الدار

وأفاد رئيس وحدة البرامج والأنشطة بالدار الأستاذ بندر الغامدي على أن هذه الدورات الحرفية والفنية قد وضعت مستهدفة لفئة معينة بالتعاون مع القسم النفسي والاجتماعي تخلص إلى ”  العلاج بالعمل ”

ولدار الملاحظة  برامج حرفية وفنية مشابه ومجدولة  لعام 1438 ه ستنفذ في حينها بحول الله

وفي ختام الحفل ارتسمت على وجوه النزلاء الفرحة والأمل والرضا بما يقومون به من إنجازات وما تقدمه الوزارة لهم من عطاءات

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