 تأهيل القيادات النسائية بأمانة العاصمة المقدسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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تأهيل القيادات النسائية بأمانة العاصمة المقدسة

تأهيل القيادات النسائية بأمانة العاصمة المقدسة
المناطق_عادل الزهراني
ضمن برامج التواصل مع الجمهور الداخلي انطلقت صباح اليوم الأربعاء فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها الإدارة العامه للعلاقات العامه بمسرح أمانة العاصمة المقدسة وذلك تحت عنوان ( تأهيل القيادات النسائية  ) وفي إطار حرص الأمانه على تطوير مستوى مهارات منسوبيها بما يساهم في تطوير ادائهم الوظيفي والارتقاء بمهاراتهم العمليه.

أوضح ذلك الدكتور سمير بن عبد الرحمن توكل مساعد أمين العاصمه المقدسه للعلاقات العامه والاتصال وقال ان هذه الدورة ستضم حوالي ثلاثين موظفة من الادارات والأقسام النسائية المختلفة بالأمانة، و سيتم خلالها تسليط الضوء على فنون وأهداف مبادئ وتطبيقات التغيير والتطوير الاداري من خلال رؤية عصرية ، والتعريف بأهمية هذا التغيير في المنظمات والمنشآت المختلفة ودورها في الرقي بمستوى الخدمات المقدمة وفي تطوير العلاقة بين المنشأة وجماهيرها وتنمية مهارات القياديين في مواجهة الأزمات وبناء السمعة وتوطيد الصورة الذهنية للمنشأة .

من جانبه أبان مدير ادارة العلاقات العامة الاستاذ ممدوح بن سفر الدهاس بأن الدورة ستعقد بالتنسيق مع الإدارة النسائية بالأمانة وستحاضر فيها الاستاذة / فوزية سليمان سنـدي اخصائية علاقات عامة , مدربة معتمدة في تطوير الذات والسلوك .

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة قد أنتهجت أسلوب التدريب بهدف تنمية مهارات وقدرات موظفيها بشكل مستمر والسعي نحو تقديم جهد واعي ومبني على أساس من البحث العلمي المنظم والخبرة الواسعة وذلك من خلال دورات وندوات ومحاضرات متخصصة وبالتعاون مع أكبر الشركات والمعاهد العالمية .

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