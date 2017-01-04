 إدارة مهرجان مزايين الإبل : تنظيم للأناشيد والقصائد ضمن الإطار الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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إدارة مهرجان مزايين الإبل : تنظيم للأناشيد والقصائد ضمن الإطار الوطني

إدارة مهرجان مزايين الإبل : تنظيم للأناشيد والقصائد ضمن الإطار الوطني
المناطق - واس

بدأت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل في تلمس مواطن استثمار المناسبة لتعزيز الوحدة الوطنية.
وفي هذا الإطار تم وضع شروط عامة تؤكد القيم التاريخية والوطنية للمهرجان وتنقيته من الخروج غير المقصود عن إطار الوحدة الوطنية.
وأوضحت إدارة المهرجان أن ذلك ضمن الشروط العامة التي أُعلنت قبل أيام حيث أكدت أهمية ظهور المهرجان بأجواء اجتماعية وصحية ووطنية مثالية، خالية من النعرات والتعصب القبلي ، مؤكدة ضرورة مراعاة صحة الإبل المشاركة والمُلاك والعمالة المساندة وذلك لتحقيق أقصى درجات المستوى الترفيهي والثقافي والاجتماعي والصحي للمشاركين والحضور والتركيز على الجوانب التنافسية الرياضية .
وجددت إدارة المهرجان التأكيد على منع التجمهر وإطلاق الأعيرة النارية أو حيازة الأسلحة أو الاستعراض بها داخل منطقة المهرجان ومنع النشاطات التي تنسجم وطبيعة المهرجان، ومنع رفع أعلام خلاف العلم الوطني .
كما وضعت اللجنة الإشرافية المنظمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ترتيباً جديداً للأناشيد “الشيلات” والقصائد بغرض تنظيمها ومساندة الأفراد والمؤسسات في تحقيق أعلى مستوى في المضمون .

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