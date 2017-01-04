المقاومة تشن هجومًا مباغتًا على مواقع المليشيات في البيضاء

شنت المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء وسط اليمن، هجومًا مباغتًا على مواقع المليشيا الانقلابية بمنطقة حمة لقاح في قيفة .

وأكد مصدر بالمقاومة لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين استمرت عدة ساعات .

ولم يشر المصدر إلى الخسائر التي خلفتها الهجمات في صفوف الحوثيين الانقلابيين .