شنت المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء وسط اليمن، هجومًا مباغتًا على مواقع المليشيا الانقلابية بمنطقة حمة لقاح في قيفة .
وأكد مصدر بالمقاومة لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين استمرت عدة ساعات .
ولم يشر المصدر إلى الخسائر التي خلفتها الهجمات في صفوف الحوثيين الانقلابيين .
المقاومة تشن هجومًا مباغتًا على مواقع المليشيات في البيضاء
شنت المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء وسط اليمن، هجومًا مباغتًا على مواقع المليشيا الانقلابية بمنطقة حمة لقاح في قيفة .
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