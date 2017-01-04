 المقاومة تشن هجومًا مباغتًا على مواقع المليشيات في البيضاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في منطقة الفاتح وسط اسطنبول دراسة: الدجاج قادر على التحايل والخداع والإحساس بالآخرين المقاومة تشن هجومًا مباغتًا على مواقع المليشيات في البيضاء إدارة مهرجان مزايين الإبل : تنظيم للأناشيد والقصائد ضمن الإطار الوطني تأهيل القيادات النسائية بأمانة العاصمة المقدسة حرف يدوية ولمسات إبداعية على الزجاج يرسمها نزلاء الدار بالطائف ختام برنامج الوعي المالي بتعليم الطائف طالب يعتدي على معلم ويصيبه في عينه بالدمام.. وتعليم الشرقية يحقق في الحادثة أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين جمعية ( كبدك ) وجامعة الملك سعود باجندوح: تعادل بطعم الخسارة وسنقف معًا في الأوقات الصعبة والسهلة الكونغرس الأمريكي يعد مشروعاً لتشديد العقوبات على إيران تركيا.. احتجاز 20 شخصا يشتبه أنهم أعضاء في داعش بأزمير

المقاومة تشن هجومًا مباغتًا على مواقع المليشيات في البيضاء

المقاومة تشن هجومًا مباغتًا على مواقع المليشيات في البيضاء
المناطق - واس

شنت المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء وسط اليمن، هجومًا مباغتًا على مواقع المليشيا الانقلابية بمنطقة حمة لقاح في قيفة .
وأكد مصدر بالمقاومة لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين استمرت عدة ساعات .
ولم يشر المصدر إلى الخسائر التي خلفتها الهجمات في صفوف الحوثيين الانقلابيين .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>