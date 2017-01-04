إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في منطقة الفاتح وسط اسطنبول

أفادت وسائل إعلام تركية، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، بإصابة 3 أشخاص بجروح، أحدهم جروحه خطيرة، بإطلاق نار على مطعم في منطقة الفاتح وسط اسطنبول.

وقالت تقارير إعلامية إن مسلحين اثنين اقتحما مطعم عثمان يلماز في منطقة الفاتح بالجزء الأوروبي من أسطنبول، مضيفة أن الهجوم أسفر عن إصابة صاحب المطعم واثنين من المارة.

وحتى هذه اللحظة، لا ترد معلومات حول مصير منفذي الهجوم اللذين تمكنا من الفرار من مكان الحادث.

ويأتي ذلك بعد أيام من تعرض ملهى ليلي في إسطنبول لهجوم أسفر عن مقتل قرابة 40 شخصا.