 إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في منطقة الفاتح وسط اسطنبول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في منطقة الفاتح وسط اسطنبول دراسة: الدجاج قادر على التحايل والخداع والإحساس بالآخرين المقاومة تشن هجومًا مباغتًا على مواقع المليشيات في البيضاء إدارة مهرجان مزايين الإبل : تنظيم للأناشيد والقصائد ضمن الإطار الوطني تأهيل القيادات النسائية بأمانة العاصمة المقدسة حرف يدوية ولمسات إبداعية على الزجاج يرسمها نزلاء الدار بالطائف ختام برنامج الوعي المالي بتعليم الطائف طالب يعتدي على معلم ويصيبه في عينه بالدمام.. وتعليم الشرقية يحقق في الحادثة أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين جمعية ( كبدك ) وجامعة الملك سعود باجندوح: تعادل بطعم الخسارة وسنقف معًا في الأوقات الصعبة والسهلة الكونغرس الأمريكي يعد مشروعاً لتشديد العقوبات على إيران تركيا.. احتجاز 20 شخصا يشتبه أنهم أعضاء في داعش بأزمير

إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في منطقة الفاتح وسط اسطنبول

إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في منطقة الفاتح وسط اسطنبول
المناطق_وكالات

أفادت وسائل إعلام تركية، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، بإصابة 3 أشخاص بجروح، أحدهم جروحه خطيرة، بإطلاق نار على مطعم في منطقة الفاتح وسط اسطنبول.

وقالت تقارير إعلامية إن مسلحين اثنين اقتحما مطعم عثمان يلماز في منطقة الفاتح بالجزء الأوروبي من أسطنبول، مضيفة أن الهجوم أسفر عن إصابة صاحب المطعم واثنين من المارة.

وحتى هذه اللحظة، لا ترد معلومات حول مصير منفذي الهجوم اللذين تمكنا من الفرار من مكان الحادث.

ويأتي ذلك بعد أيام من تعرض ملهى ليلي في إسطنبول لهجوم أسفر عن مقتل قرابة 40 شخصا.

586d3196c461888c6f8b46b6 586d348dc36188f4638b4591

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>