بحضور المحافظ.. نادي الخرج للطيران يقيم احتفالاً بذكرى البيعة الثانية

أقام نادي الخرج للطيران فعاليات إحتفاءاً بذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله وكانت الفعالية على مدار أربعة أيام قدم فيها نادي الخرج للطيران العروضات الجوية وذلك برفع علم الوطن وصور ولاة الأمر حفظم الله حيث قام النادي باليوم الأول بتجهيزات موقع الإحتفالية وعمل البروفات اللازمة وكانت البروفات في موقعين متزامنة الموقع الأول بموقع الريف على طريق حرض وكان الطيارون فيها يقومون ببروفات رفع الشعارات لضمان رفعها بالشكل الصحيح والموقع الثاني موقع إقامة الإحتفالية وذلك لضمان إستمتاع الجمهور بالفقرات الإستعراضية ، وباليوم الثاني بدأت الفعالية بحضور جمع غفير من المواطنين بموقع الإحتفال حاول الطيارون فيها تقديم العروضات وبسبب درجة سرعة الرياح الغير مناسبة إكتفوا بعرض الطائرات الشراعية وتقديم الشروحات المفصلة للجمهور عن تلك الهواية الرياضية الممتعة ، وباليوم الثالث تم تقديم العروضات الجوية على أكمل وجه تمتع فيها الحضور بفقرات الاستعراضات الجوية والتي كانت تقدم من بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب طيلة أيام الإحتفال ، وباليوم الرابع والأخير للفعالية وعلى شرف حضور سعادة محافظ محافظة الخرج الأستاذ : شبيلي بن مجدوع آل مجدوع وحضور صحبه الكرام من مدراء الإدارات الحكومية أقيم الحفل الخطابي قدم من خلالها مقدم الحفل مدير العلاقات العامة والإعلام بنادي الخرج للطيران الأستاذ ماجد بن سعيد العلكمي فقرات الحفل كان أولها تقديم تلاوة من آيات كتاب الله الكريم تلاها على للحضور الكريم القارئ : هود العمري وبعد ذلك قدمت كلمة الراعي الرسمي للفعالية بهذه المناسبة ومالك مجمع عيادات طبيبك الأستاذ : سعد الهزيم قدمها نيابةً عنه الأستاذ : ماجد بن سعيد العلكمي وبعد ذلك قدمت كلمة رئيس نادي الخرج للطيران بهذه المناسبة العظيمة الأستاذ : دوخي بن عبدالرحمن الدوخي وقدم بعد ذلك لوحة فنية بعنوان ( دام سلمان الحزم ) للمنشد : عبدالعزيز بن عبدالله اليحيى وذلك تزامناً مع تقديم الفقرة الإستعراضية للطائرات الشراعية التابعة للنادي وهي ترفع شعارات الدولة والمليك موضحاً بها عبارة تجديد البيعة على السمع والطاعة وتم بذلك الاستئذان من سعادة محافظ محافظة الخرج الأستاذ : شبيلي بن مجدوع آل مجدوع للإنطلاق بالإستعراض وعند إذنه بذلك شارك سعادته العرضة في المناسبة تفاعلاً مع هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع ، بعدها إنتقلت الفقرة إلى الإستعراض بالطائرات ذات التحكم عن بعد والتي كانت توضح تعدد الرياضات الجوية بالنادي قدمها أحد المشاركين بنادي الخرج للطيران ، بعدها شرف الحفل سعادة محافظ محافظة الخرج الأستاذ : شبيلي بن مجدوع آل مجدوع يحفظه الله بإلقاء كلمة بهذه المناسبة العظيمة والتي ذكر فيها أسمى آيات العهد والوفاء للقيادة الرشيدة على السمع والطاعة مجدداً فيها طلبه الدعاء لجنودنا البواسل الذين يسطرون البطولات في دحر أعداء الدين والوطن في مختلف الجبهات شاكراً لمن قام بهذه الفعالية التي لها الأثر العزيز في النفس مقدماً شكره أيضاً للجندي المجهول الذي أبرز جهوده بالمحافظة رئيس قسم التحريات الميدانية الأستاذ : يامي بن فهد المطيري ، قدمت بعد ذلك الدروع التكريمية لجميع الجهات الحكومية المشاركة والجهات الأخرى والتي كانت لها الدور الكبير في نجاح الإحتفال ممثلةً :

بشرطة محافظة الخرج

وشعبة مرور محافظة الخرج

وإدارة الدوريات الأمنية بمحافظة الخرج

وإدارة البحث الجنائي بمحافظة الخرج

ورئيس بلدية محافظة الخرج

ومدير مكتب هيئة الرياض بمحافظة الخرج

وأعضاء ملتقى إعلاميي الخرج

ورجل الأعمال : حمود بن صالح الجعيدي

وفريق قلوب الخير التطوعي

والمنشد : عبدالعزيز بن عبدالله اليحيى

وواصل نادي الخرج للطيران فقراته في الإستعراضات الجوية أمام الجمهور من سكان محافظة الخرج حتى وقت صلاة المغرب وأنتهت بذلك تلك الفعالية بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله .

هذا وقد قام برعاية الفعاليات مجمع عيادات طبيبك