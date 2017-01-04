 قانوني: يحق لذوي القتلى في حادثة اسطنبول رفع دعوة قضائية ضد من سخروا “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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قانوني: يحق لذوي القتلى في حادثة اسطنبول رفع دعوة قضائية ضد من سخروا “

قانوني: يحق لذوي القتلى في حادثة اسطنبول رفع دعوة قضائية ضد من سخروا “
المناطق_تهاني الجهني
أكد المحامي والمستشار القانوني محمد التمياط لـ “جوال تبوك”، أنه يحق لأهالي أحداث ضحايا حادثة إسطنبول  رفع دعوى قضائية ضد من سخروا  بوسائل التواصل الاجتماعي.
وبيّن “التمياط”، أنه يحق لذوي القتلى المطالبة بحقهم العام وهو المبني على نظام الجرائم المعلوماتية  بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولفت إلى أنه  هناك حق الخاص وهو “التعويض”ويتم تقديره بناء على الضرر الناجم عن الإساءة .
يُذكر ان  عدد القتلى في الحادثة سبعة سعوديين ، أما المصابون فبلغ عددهم 13 .
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