رابطة تبوك الخضراء تقيم الملتقى النسائي الثاني

أقام القسم النسائي برابطة تبوك الخضراء الملتقى النسائي الثاني بفندق هوليدي ان بتبوك .

حيث ترأس الإجتماع رئيسة القسم النسوي والتي رحبت بالحضور وشكرتهن على تلبية الدعوة ، كما تم التعريف بالأعضاء الجدد بعد إنضمامهن للرابطة .

هذا وجرى استعراض ومناقشة أهداف الرابطة وكذلك انجازات الرابطة خلال العام المنصرم ٢٠١٦م .

كما تم مناقشة خطة الآداء للعام ٢٠١٧م والبرامج المقترح تنفيذها من دورات شهرية وبرامج عمل .

كما اشتمل اللقاء على تكريم المشاركات والأطفال المشاركين في ركن رابطة تبوك الخضراء في مهرجان الورد والفاكهة الذي أقيم في مدينة تبوك .

كما تم تكريم المميزات خلال العام ٢٠١٦ م وهن كل من الأستاذة ( أماني البلوي – عبير البلوي )

الجدير بالذكر أن القسم النسوي برابطة تبوك الخضراء أقام عدد من الاتفاقيات المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والتطوعية لما يخدم بيئة تبوك ويحافظ عليها .