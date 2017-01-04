 رابطة تبوك الخضراء تقيم الملتقى النسائي الثاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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رابطة تبوك الخضراء تقيم الملتقى النسائي الثاني

رابطة تبوك الخضراء تقيم الملتقى النسائي الثاني
المناطق - تبوك - منى الريس
أقام القسم النسائي برابطة تبوك الخضراء الملتقى النسائي الثاني بفندق هوليدي ان بتبوك .
حيث ترأس الإجتماع رئيسة القسم النسوي والتي رحبت بالحضور وشكرتهن على تلبية الدعوة ، كما تم التعريف بالأعضاء الجدد بعد إنضمامهن للرابطة .
هذا وجرى استعراض ومناقشة أهداف الرابطة وكذلك انجازات الرابطة خلال العام المنصرم ٢٠١٦م .
كما تم مناقشة خطة الآداء للعام ٢٠١٧م والبرامج المقترح تنفيذها من دورات شهرية وبرامج عمل .
كما اشتمل اللقاء على تكريم المشاركات والأطفال المشاركين في ركن رابطة تبوك الخضراء في مهرجان الورد والفاكهة الذي أقيم في مدينة تبوك .
كما تم تكريم المميزات خلال العام ٢٠١٦ م وهن كل من الأستاذة ( أماني البلوي – عبير البلوي )
الجدير بالذكر أن القسم النسوي  برابطة تبوك الخضراء أقام عدد من الاتفاقيات المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والتطوعية لما يخدم بيئة تبوك ويحافظ عليها .

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