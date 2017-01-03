 إنشاء فريق شباب لفريق لأمتنا نحيا التطوعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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إنشاء فريق شباب لفريق لأمتنا نحيا التطوعي

إنشاء فريق شباب لفريق لأمتنا نحيا التطوعي
المناطق - تبوك - منى الريس
أقيم ملتقى تبوك التطوعي الثالث ل السنة الثالثة على التوالي بتنظيم من فريق لأمتنا نحيا النسائي بالتعاون مع لجنة التنمية الإجتماعية في تبوك خلال الحفل الرجالي قام الأستاذ/علي القيسي ناشط إجتماعي ومشرف لجنة التصوير في جمعية الثقافة والفنون في تبوك  بتدشين فريق لأمتنا نحيا التطوعي للشباب في منطقة تبوك حيث يتكون الفريق من قائد وهو الأستاذ/ علي القيسي ،وخمس أعضاء لمجلس الإدارة ،و١٥ عضو منتسب للفريق الهدف من إنشاء فريق تطوعي شبابي هو إمتداد الفرق التطوعية على مستوى المملكة  للجنسين وسعياً لأكتشاف طاقات الشباب وتفعيلها وتوجيهها نحو خدمة المجتمع لبناء جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية وقائداً للأفكار التي تحقق روية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع سنوياً مقابل11 ألف حالياً .
جديراً بالذكر إن الملتقى التطوعي مستمر سعياً لتحقيق الأهداف الإجتماعية للعمل التطوعي .

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