ملابس تعطل أجهزة التعرف على الوجه

ويقول هارفي إن برنامجه الجديد “Hyperface” يتجلى في طباعة رسوم على الملابس أو الأنسجة، بحيث تتعرف عليها الحواسيب على أنها وجوه، وفق ما ذكرت صحيفة “الغادريان” البريطانية الأربعاء.

وبات استخدام الأجهزة التي تتعرف على الوجوه شائعا لأغراض تجارية، فمثلا شركة “أمازون” تمسح وجوه الزبائن في متاجرها، كما يبحث فيسبوك عن صور مستخدميه لوضع علامات عليها.

وأوضح هارفي أنه يهدف من وراء تقنيه إلى إغراق نظام البرنامج وإرباكه، عبر إرسال آلاف الزيارات الكاذبة إليه، وبالتالي لا يتمكن من تحديد الوجه الحقيقي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها هارفي تعطيل برامج التعرف على الوجوه، إذ حاول إنتاج مواد مكياج وطريقة لتصفيف الشعر.