مقتل سبعة انقلابيين بينهم قيادي بمعارك مع الجيش اليمني في تعز

قتل 7 من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بينهم قائد ميداني، اليوم الأربعاء، في معارك مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمدينة تعز.

وأوضحت قيادة محور تعز، في بيان لها “أن المعارك التي دارت في الضباب غربي المدينة، وشارع الأربعين شمالي المدينة، أسفرت عن مقتل 7 من الميليشيا الانقلابية بينهم قائد ميداني يدعى”أبو طارق”، فيما أصيب العشرات.

ووفقا للبيان، فقد تمكن الجيش اليمني من دحر هجوم للميليشيا الانقلابية على منطقة” الصياحي” في الضباب، وشارع الأربعين، وكبدوهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.