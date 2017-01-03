 مقتل سبعة انقلابيين بينهم قيادي بمعارك مع الجيش اليمني في تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بذكرى البيعة المباركة ابتدائية عبدالله بن عمرو بالطائف تقيم اليوم المفتوح لطلابها بالعديد من البرامج والفعاليات مقتل سبعة انقلابيين بينهم قيادي بمعارك مع الجيش اليمني في تعز ملابس تعطل أجهزة التعرف على الوجه إنشاء فريق شباب لفريق لأمتنا نحيا التطوعي رابطة تبوك الخضراء تقيم الملتقى النسائي الثاني قانوني: يحق لذوي القتلى في حادثة اسطنبول رفع دعوة قضائية ضد من سخروا “ بحضور المحافظ.. نادي الخرج للطيران يقيم احتفالاً بذكرى البيعة الثانية دولتان عربيتان تتصدران قائمة أجمل 16 صورة التقطتها ناسا في 2016 (فيديو) سفارة المملكة في ⁧بنجلاديش تؤكد بأنها ملتزمة بالاتفاقية الموقعة بين وزارتي العمل بالبلدين مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ المرحلة الثانية من مشرع إيصال المياه النقية لتجمعات النازحين في صحراء حضرموت انتصار باهر رغم الهزائم إطلاق 50 كورس وورشة طبية.. الأمير مشعل بن ماجد يرعى مؤتمر ومعرض البحر الأحمر لطب العيون صباح الغد

مقتل سبعة انقلابيين بينهم قيادي بمعارك مع الجيش اليمني في تعز

مقتل سبعة انقلابيين بينهم قيادي بمعارك مع الجيش اليمني في تعز
المناطق - اليمن

قتل 7 من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بينهم قائد ميداني، اليوم الأربعاء، في معارك مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمدينة تعز.

وأوضحت قيادة محور تعز، في بيان لها “أن المعارك التي دارت في الضباب غربي المدينة، وشارع الأربعين شمالي المدينة، أسفرت عن مقتل 7 من الميليشيا الانقلابية بينهم قائد ميداني يدعى”أبو طارق”، فيما أصيب العشرات.

ووفقا للبيان، فقد تمكن الجيش اليمني من دحر هجوم للميليشيا الانقلابية على منطقة” الصياحي” في الضباب، وشارع الأربعين، وكبدوهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>