 بذكرى البيعة المباركة ابتدائية عبدالله بن عمرو بالطائف تقيم اليوم المفتوح لطلابها بالعديد من البرامج والفعاليات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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بذكرى البيعة المباركة ابتدائية عبدالله بن عمرو بالطائف تقيم اليوم المفتوح لطلابها بالعديد من البرامج والفعاليات

بذكرى البيعة المباركة ابتدائية عبدالله بن عمرو بالطائف تقيم اليوم المفتوح لطلابها بالعديد من البرامج والفعاليات
المناطق_عادل الزهراني - الطائف
أقامت ابتدائية عبدالله بن عمرو بن العاص بالطائف  اليوم المفتوح  لطلابها بعدد من  الفعاليات  والبرامج بدأ  بالطابور  الصباحي  ثم  الإفطار  الجماعي بعد ذلك   بدأت الفعاليات   بالقران الكريم  ثم كلمة  لرائد أوضح  فيها  الولاء  والانتماء  لهذا  الوطن  في  ذكرى  البيعة  المباركة  لخادم الحرمين الشريفين داعيا الله  أن  يحفظ قاداتنا ويديم  نعمة الأمن والأمان  والرخاء  على  هذا  الوطن المعطاء  ثم   توالت  الفقرات  من العاب  ومسابقات  ثقافية  وحركية ومشاركات  انشادية  وشعرية   بعد  ذلك  أقيمت  مباراة  بين  المعلمين  والطلاب  وانتهت  بفوز  المعلمين  ثم  وزعت  الهدايا  والجوائز  لعدد من  الطلاب  المشاركين  في  الأنشطة الطلابية  والمشاركين  في  المسابقات  الثقافية  والفنية  والعلمية  والمبادرات  الاجتماعية  كما  تم  تكريم  الطالب  حاتم  القرني  الذي  حاز  على  المركز  الخامس  على  مستوى الطائف  في  الأولمبياد  الوطني  للعلوم  كما  شكر  قائد المدرسة  د / عبدالله الحمياني  جميع  المعلمين  لتفاعلهم  ومشاركتهم  المتميزة  في  إخراج  فعاليات  اليوم المفتوح  بالشكل  الذي  يسعد  ويبهج  أبناءنا  الطلاب  وقد  أوضح  الطلاب  سعادتهم  بهذه  الفعاليات  الرائعة.

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